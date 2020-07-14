虐待9員工獲輕判緩刑3年 韓航董娘不敢再囂張

李明姬14日下午在位於首爾市瑞草區的中央地方法院聆聽判決後，走出法庭。（美聯社）

2020-07-14 18:14:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕有南韓怪獸家族之稱的大韓航空會長一家，繼大小千金趙顯娥、趙顯玟的「堅果門」、「潑水門」事件後，媽媽李明姬也被爆出對員工施暴遭到起訴。首爾中央地方法院14日就李明姬涉嫌虐待員工案作出一審宣判，李明姬被判有期徒刑2年，緩刑3年，須參加80個小時的志願活動。此前檢方建議法院判處其2年半。

李明姬現年71歲，是已故韓進集團會長趙亮鎬的夫人、一宇基金會前理事長，她被控2011年開始虐待、霸凌員工，到2018年4月止，她被指控至少對9名員工施暴，其中包含企業員工、私人司機、保全和管家。除了言語暴力，李明姬身邊物品都變成用來對員工出氣的工具，例如向員工投擲剪刀、水杯、書本等。

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根據一段長達15分鐘的2015年錄音檔，可以聽見李明姬尖叫辱罵家中菲傭，甚至要求菲傭下跪道歉，威脅說：「我要殺了你！」誇張行徑令法官當場向檢察官表示，「證詞中李明姬的髒話實在太多，重述供詞不妥，所以不要再唸螢幕上的字（髒話）了」。

首爾地方法院在14日進行一審宣判，以慣性特殊傷害等罪，判李明姬有期徒刑2年、緩刑3年。李明姬在辯護律師等人攙扶下進出法庭，當法官朗讀宣判文時，臉上毫無表情低著頭，當宣判文朗讀結束時，摘下眼鏡、向法官行90度敬禮，還以手擦拭眼眶，當初囂張氣燄全失。對於在場記者們「對於被判緩刑，您感想如何」、「還會再提出上訴嗎」等提問，李明姬始終保持沉默，並快步離開現場。

南韓大財閥韓進集團大家長趙亮鎬去年在美病逝，這個旗下掌控海運王國和大韓航空的超級豪門，因家大業大，爭議始終如影隨形；但讓趙氏家族跳脫南韓區域知名度，占據國際媒體頭條，在全球家喻戶曉的關鍵，竟是趙亮鎬的悍妻及兩位野蠻千金。這三位雷翻天的親人每次出大包，一家之主趙亮鎬生前就得拉下老臉道歉。

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