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    武漢肺炎》孕婦當心！法國傳出病毒透過胎盤母傳子 嬰兒確診

    法國一名罹患武漢肺炎的婦女竟產下也確診的寶寶。示意圖。（本報資料照）

    法國一名罹患武漢肺炎的婦女竟產下也確診的寶寶。示意圖。（本報資料照）

    2020-07-14 23:56:33

    〔即時新聞／綜合報導〕法國於3月份時傳出1起武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）特殊案例，確診患者是一名剛誕生的小嬰兒。研究人員表示，病毒是透過胎盤傳染給腹中胎兒，此應為該國首例。研究人員已將相關結果發表至自然通訊（Nature Communications）期刊 上。

    《衛報》 報導，法國一名已近臨盆期的婦女，於3月24日因發燒而到醫院接受治療，隨後院方確認其感染了武漢肺炎，更糟糕的是腹中胎兒在數日後竟有不穩跡象。對此，院方立刻安排了緊急剖腹產。所幸分娩過程堪稱順利，該婦女成功的產下男嬰。然而，院方對男嬰進行體液檢測時，竟意外的發現這名小嬰兒已經感染了武漢肺炎。經院方詳細調查後，發現病毒是透過母親的血液擴散到胎盤，進而傳染給孩子。

    據報導，男嬰出生3天後，開始出現拒食、肌肉痙攣等症狀，甚至還有腦神經損傷的跡象。由於缺乏如何治療確診嬰孩的手段與知識，醫生們也猶豫是否使用瑞德西韋（Remdesivir）來治療他。

    但出乎眾人意料的是，該名小男嬰展現了頑強的生命力，在沒有任何外力的幫助下逐步康復。院方表示，根據最近的一次掃描顯示出男童已「幾乎痊癒」。

    該院的小兒科主任丹妮·德·盧卡（Daniele De Luca）指出，之前沒有類似案例是因為需要大量樣本來佐證，例如胎盤、臍帶血、羊水等資料，然而武漢肺炎引發的大流行讓這一切都困難重重。

    她也建議，民眾一定要做好防疫措施。因為醫院雖然可以妥善照顧孕婦，但意外總有可能發生。

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