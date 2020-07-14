日本新版防衛白皮書 直指中國「執拗」企圖改變現狀

發行半世紀的日本防衛白皮書，2020年版的封面有別於往年使用白色或冷色調，今年配合年號「令和」使用了代表梅花的粉紅色。（記者林翠儀攝）

2020-07-14 16:51:09

〔駐日特派員林翠儀／東京14日報導〕日本內閣會議今天公布2020年（令和2年）版防衛白皮書，直指中國利用武漢肺炎疫情在全球擴大之機，包括散布假消息在內的宣傳工作，企圖營造利己國際秩序，導致國家之間的戰略競爭趨於明顯。新版白皮書中明顯透露出日本對中國的高度警戒，尤其對於中國海警船在釣魚台列嶼的活動，白皮書中描述，中國在武力的背景下「執拗」地企圖片面改變現狀。「執拗」的用語首次見於防衛白皮書。

白皮書中對於中國的海上和空中戰力頻頻在太平洋與日本海進行軍演或訓練等活動的描述，去年使用了「有企圖定例化的可能性」，今年則使用了「常態化」的字眼，而且還引用了2009年台灣國防報告書指出，中國企圖讓這些海空域活動常態化，以降低日本的戒心。新版白皮書不但引用台灣的觀點，而且對中國的措辭也變得更為尖銳。

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防衛相河野太郎在內閣會議後記者會中表示，中國已在南海及東海等各種場合企圖以武力片面改變現狀，今年的白皮書詳細地描述中國的相關行動，希望國民能充分了解日本的領土和領海正在發生什麼事，防衛省必須看清中國的意圖。

白皮書提到疫情擴大帶來的影響，各國停止軍事訓練，聯合軍演也被迫取消，疫情若繼續擴大且長期化，可能影響國際軍事平衡。白皮書中並直指中國「趁社會不安和混亂之際進行各種宣傳工作，其中包括發布假消息在內」，「企圖營造利己的國際秩序或地區秩序，以擴大其影響力，導致國家之間的戰略競爭趨於明顯」。

新版的白皮書對台灣部分的描述和去年差不多，不過去年白皮書中特別提到國民黨籍韓國瑜當選高雄市長一事及2020年台灣總統大選的動向，關切中台關係的變化。今年白皮書中則是提到蔡英文以史上最高票當選連任，再度拒絕中國的「一國兩制」。

今年白皮書再度提到中台軍事失衡的問題，並且以專欄解說中台軍事平衡的變化，顯示日本對此的關注態度。

另外，白皮書中也提到美中關係指出，美中存在各種懸而未決的問題，包括貿易、南海、台灣及有關香港、維吾爾、西藏等中國的人權問題。美國持續強化對台關係，中國也持續表明堅決反對台灣獨立的態度。配圖使用了蔡英文總統與美國在台協會台北辦事處處長酈英傑握手的合照。

日本從1970年開始每天公布防衛白皮書，今年剛好屆滿50年，有別於往年使用白色或冷色調的封面，今年的白皮書配合年號「令和」出典的萬葉集梅花和歌，使用了代表梅花的粉紅色，內頁也彩頁回顧50年來各年份的白皮書。

日本2020年版防衛白皮書，以更為尖銳的措辭直指中國在武力的背景下「執拗」地企圖片面改變現狀。「執拗」的用語首次見於防衛白皮書。 （記者林翠儀攝）

日本2020年版防衛白皮書提到美國美國持續強化對台關係，配圖使用了蔡英文總統與美國在台協會台北辦事處處長酈英傑握手的合照。 （記者林翠儀攝）

日本2020年版防衛白皮書引用2009年台灣國防報告書指出，中國企圖將軍方在海空域活動常態化，以降低日本的戒心。（記者林翠儀攝）

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