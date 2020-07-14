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    澳洲啟動港人「避風港」計畫 澳媒警告︰須提防「中共同路人」

    澳洲總理莫里森日前宣布，將為部分在澳港人延長簽證，並提供申請永久居留權的機會。（美聯社）

    澳洲總理莫里森日前宣布，將為部分在澳港人延長簽證，並提供申請永久居留權的機會。（美聯社）

    2020-07-14 15:53:06

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲為因應中國在香港實施「港版國安法」，準備啟動港人「避風港」移民計畫。對此，《澳洲人報》（The Australian）13日分析，澳洲政府應嚴格篩選申請居留權的港人，避免支持中共者藉該政策留澳。該報舉例，香港教育局局長楊潤雄、中國全國人大常委譚耀宗的子女，目前都在澳洲，也很有可能獲得居留權。

    澳洲總理莫里森先前表明反對「港版國安法」，準備為目前在澳洲的約1萬名香港特區護照持有者，延長簽證最多5年，之後也有很大機會成功申請永久居留權。

    然而，協助港人申請庇護的澳洲本地組織「澳港聯」（Australia-Hong Kong Link）發言人潘珍（Jane Poon，譯音）指出，過去有不少中國國民獲發永久居留權後仍效忠北京，「很多在澳港人還有家人住在香港，他們不希望某些『迫害者』的家屬來到澳洲，甚至成為鄰居，建議澳洲政府應考慮進行政治審查。」

    不少澳洲民眾及香港移民憂心，新政策可能會讓中共或香港政要家人、香港警察、甚至中共間諜有機會獲得永久居留身份。事實上，香港至少就有2名親中政治人物的家人正在澳洲生活，包括教育局局長楊潤雄和全國人大常委兼港區人大代表譚耀宗。楊的一子一女均居於澳洲，譚耀宗亦有兒子在內的家庭成員在澳洲，兒子更已成為公民。

    澳洲安全顧問機構Intelligent Risks執行長弗格斯（Neil Fergus）表示，「澳洲安全情報組織」（ASIO）會審查所有申請者，他們將必須面對一連串問題，雖然很難保證回答正確，但還可根據其不同團體、組織的成員身份加以判斷，同時也會將回答錯誤的人排除在外。

    不過，他也警告，即使港人透過新政策赴澳，仍可能成為中共統戰部門壓迫的目標。澳洲自由黨和工黨的國會後座議員也認為，中共藉機派人滲透澳洲，是很合理的擔憂，但不應為此拒絕收容港人。

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