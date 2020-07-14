軍情動態》兩週內第2次 美空軍又傳F-16墜毀

F-16戰機示意圖。（法新社）

2020-07-14 14:12:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍再度發生意外，繼2週前有F-16戰機墜毀後，當地時間週一再度傳出一起F-16戰機墜毀事件，所幸飛行員彈射逃生，僅受到輕傷。

《福斯新聞》報導，美國軍方發布聲明指出，美國空軍新墨西哥州基地發生F-16墜毀事件，事件發生在當地時間週一傍晚，一架F-16戰機墜毀，飛行員彈出並受到輕傷，這是美國空軍5月份以來第5次戰機墜毀，也是過去2週內第二起F-16戰機墜毀。美國軍方表示，目前事發原因正在調查中。

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