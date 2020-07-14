劉曉波逝世3週年 廖亦武︰港人應學習與中國政府抗爭

週一是中國首位諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世3週年。（美聯社）

2020-07-14 13:27:31

〔即時新聞／綜合報導〕週一（13日）是中國首位諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世3週年，關注人權議題者紛紛致上悼念之意，曾協助外界營救劉曉波遺孀劉霞、中國流亡作家廖亦武在懷念劉曉波時指出，劉一直希望透過以身殉道的精神喚醒中國人民，「是中國的甘地、馬丁路德金恩」，他也建議香港人民可從中學習與當局抗爭的做法。

根據《德國之音》報導，劉曉波夫婦至交好友、曾獲2012年德國書商和平獎的中國紀實作家廖亦武近日表示，劉曉波死後這3年內中國社會發生了變化，當局對言論的管控從國內延伸至國外，控制力道也加大，而西方社會在北京強硬施行港版國安法後才似醒覺。

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廖亦武進一步指出，劉曉波長年在中國推行民主運動，在對抗當局的過程中累積大量的經驗，伴隨他長年學術積累，使其對中國專制政權做出極為深刻的剖析，他認為，當前對抗暴政的香港人民可從中獲得重要的啟發與心得。

廖亦武認為，包括前香港眾志秘書長黃之鋒在內的香港抗爭者應學習劉當年的做法，在中國政府試圖強硬施行特定的法令時，更大聲地反抗，他直言，目前已看到不少港人在這麼做，「若能堅持反抗的話，其實中共有一天是會瓦解的」。

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