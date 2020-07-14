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    墨西哥失蹤人口逾7萬人 路透：大部分已淪為毒品戰爭受害者

    墨西哥當局13日公佈失蹤人口數據，失蹤人口已從1月的6萬1000人增加到7萬3201人，據信多數失蹤人口皆成為毒品戰爭的受害者。（法新社）

    墨西哥當局13日公佈失蹤人口數據，失蹤人口已從1月的6萬1000人增加到7萬3201人，據信多數失蹤人口皆成為毒品戰爭的受害者。（法新社）

    2020-07-14 10:59:21

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥長年飽受暴力侵襲之苦，當局13日公佈失蹤人口數據，墨西哥失蹤人口從1月的6萬1000人增加到7萬3201人，據信多數失蹤人口皆成為毒品戰爭的受害者。然而，即便失蹤人口增長率相較去年同期下降36.6%，但當局表示部分失蹤率下降原因與疫情大流行有關。

    據《路透》報導，墨西哥當局週一（13日）修正失蹤人口數據，目前墨國共有7萬3201人失蹤，據信大部分人不幸淪為毒品戰爭下的受害者。墨國前一次公佈數據時為今年1月，當時有6萬1000人失蹤，而墨西哥去年共有3萬4582人遭到謀殺。

    《路透》指出，墨國長年壟罩在暴力陰影之下，歷代政府的反毒戰爭導致彼此衝突程度上升，更掀起幫派間的內戰。墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）2018年12月曾誓言做出改變，不過至今仍難以控制販毒集團的暴力行為。

    2006年墨國展開「毒品戰爭」之後，大多數的受害者都失蹤了，墨西哥人權秘書處負責人羅德裡格斯（Alejandro Encinas Rodríguez）表示，2006年以來墨國當局共挖出了3978個秘密墳墓，裡面藏有6625具屍體，其中有30%的墳墓都是在歐布拉多在位期間所發現。

    儘管13日公佈的失蹤數據大幅增加，羅德裡格斯仍然表示，今年前6個月的失縱率其實是大幅下降，跟去年同期相比下降36.6%，但他也補充提及，部分失蹤率下降的原因是因為疫情所導致。

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