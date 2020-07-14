武漢肺炎》疫情燒不停 美國移民居留中心爆近千名員工篩檢陽性

美國有逾3千名被美國移民與海關執法局（ICE）拘留移民篩檢陽性，週一又爆出有近千名移民居留中心員工篩檢陽性。（路透）

2020-07-14 12:04:44

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續衝擊全球，美國境內確診及死亡病例數雙雙居冠全球，疫情嚴峻；昨日，經營美國移民拘留中心的私人承包商負責人出席美國國會，席間證實已有超過880名員工武漢肺炎檢測陽性。此前，已知有逾3千名被美國移民與海關執法局（ICE）拘留移民和45名移民居留中心員工篩檢陽性。

據《路透》報導，協助ICE拘留移民的4間機構──「美國矯正公司（CoreCivic）」、非法移民拘留中心「The GEO Group」、「管理和培訓公司（Management & Training Corporation）」和私人監獄公司「拉薩勒（LaSalle Corrections）」負責人於當地時間13日出席國會，席間接受議員提問時，就機構內員工感染武漢肺炎情況進行報告。

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負責人表示，有超過880名員工篩檢結果為陽性；在此之前，ICE已公布有45名移民拘留中心員工確診，另外已知已有3千多名被ICE拘留的篩檢陽性，其中有2例死亡，而部分患者已康復或被釋放。

據悉，目前被ICE拘留移民有約2萬2580人，受武漢肺炎影響，近期在美國與墨西哥邊境被捕移民數下降，美國法院也以疫情風險為由，下令釋放被拘留移民，與2019財政年度平均每日被拘留移民逾5萬人相比，拘留人數有明顯下降趨勢。

然而，美國議員仍對全美近70個移民拘留中心疫情表示擔憂；美國眾議院國土安全委員會主席賴斯（Kathleen Rice）指出，移民中心曾有許多員工提出個人防護設備定量配給不足、醫療護理不足及篩檢延遲的報告。

截至目前，美國境內確診病例數累計達到336萬3056例，死亡病例數累計達13萬5605例。

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