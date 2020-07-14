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    聯合國報告：全球6.9億人面臨飢餓 疫情恐加劇增長

    聯合國報告顯示，全球有6.9億人正處於飢餓狀態，武漢肺炎疫情恐加劇飢餓人口增長。（美聯社資料照）

    聯合國報告顯示，全球有6.9億人正處於飢餓狀態，武漢肺炎疫情恐加劇飢餓人口增長。（美聯社資料照）

    2020-07-14 12:25:35

    〔即時新聞／綜合報導〕聯合國13日發布的年度《世界糧食安全與營養狀況》報告顯示，全球有6.9億人正處於飢餓狀態，相當於每9人就有1名飢餓人口，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行恐加劇這項趨勢。

    綜合外媒報導，聯合國的年度報告顯示，2019年全球有6.9億人挨餓，相較前（2018）年增長1千萬人，過去5年內更增加近6千萬人。經濟成長趨緩和氣候變遷衝擊，導致更多人陷入飢餓，同時成年人和兒童的肥胖率也上升。

    聯合國糧食及農業組織（FAO）首席經濟學家托雷羅（Maximo Torero）指出，全球飢餓人口正在持續增加，超過20億人無法定期獲得安全、營養和足夠的食物，其中約7.46億人嚴重缺乏糧食，12.5億人中度缺乏糧食。

    世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，雖然目前評估武漢肺炎的全面性影響為時過早，但根據研究評估，截至今年底，將增加1.3億飢餓人口。

    聯合國表示，若按這這個趨勢發展，原定的目標將失敗，2030年不但無法達成「零飢餓」，恐有超過8.9億人面臨飢餓。

    聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）聲明表示，必須採取緊急行動，使所有人都能負擔得起健康的飲食，古特瑞斯也補充，正計畫於明年展開「糧食系統高峰會」（Food Systems Summit）。

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