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    中聯辦指泛民立法會初選 涉違港區國安法

    香港中聯辦昨晚發文譴責泛民主派就立法會選舉進行的初選，聲稱泛民「上演港版顏色革命」，並涉嫌觸犯「港區國安法」，並點名批評香港大學法律系副教授戴耀廷，指他協調反對派初選是「典型的涉嫌犯法」。（路透）

    香港中聯辦昨晚發文譴責泛民主派就立法會選舉進行的初選，聲稱泛民「上演港版顏色革命」，並涉嫌觸犯「港區國安法」，並點名批評香港大學法律系副教授戴耀廷，指他協調反對派初選是「典型的涉嫌犯法」。（路透）

    2020-07-14 09:52:28

    〔中央社〕香港中聯辦昨晚發文譴責泛民主派就立法會選舉進行的初選，聲稱泛民「上演港版顏色革命」，並涉嫌觸犯「港區國安法」。

    北京中央駐香港聯絡辦公室發言人表示，反對派政團罔顧有關法律和特別行政區政府警告，執意開展「非法初選」，中聯辦支持特區政府深入調查、依法查處。

    發言人點名批評香港大學法律系副教授戴耀廷，指他協調反對派初選是「典型的涉嫌犯法」，又說他從「非法占中」、「修例風波」，到發起「雷動2.0」、「35+計畫」，目標是奪取香港的管治權，「妄想上演港版『顏色革命』」。

    發言人表示，特別值得警惕的是「港區國安法」實施後，反對派竟簽署「共同綱領」，揚言協調參選立法會的目標就是要控制立法會、否決財政預算案、癱瘓特區政府、全面「攬炒」香港等，已經涉嫌觸犯港區國安法第22條，以及本地選舉法律。

    發言人指出，這次初選是對現行選舉制度的嚴重挑釁，是對立法會選舉公平公正的嚴重破壞，是對其他擬參選人合法權利和正當利益的嚴重損害。

    發言人說，「任何組織和任何個人所作出的非法選舉行為，注定不會得到他們想要的結果；任何甘當外部勢力代理人的投機分子，任何對抗國家、破壞『一國兩制』、妄圖割裂香港與祖國的頑固分子，注定無出路的，香港特區制度裡『不存在他們肆意妄為的空間』。」

    行政長官林鄭月娥昨晚也曾指出，香港的選舉制度並無初選，大家有權投票，但選舉必須公平公正，不容許任何做法干擾立法會選舉。

    她說，如果初選是為達至所謂「35+」結果，為阻撓特區政府施政，可能會違反港區國安法顛覆政權的罪行。

    另外，政制及內地事務局昨天發文表示，有人向政府投訴，指舉辦初選的單位主張號召贏取「35+」立法會議席後，全面否決特區政府的財政預算案，以達至「攬炒」目的，「該等行為已涉嫌構成港區國安法第22條所規定的顛覆國家政權罪」，即以非法手段嚴重干擾、阻擾、破壞中華人民共和國中央政權機關或者香港特區機關依法履行職能。

    政制事務局表示，就有關投訴，政府正進行深入調查，若有需要，會尋求法律意見。

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