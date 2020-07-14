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    武漢肺炎》若最糟2波來襲 英國專家警告冬季恐12萬人染疫而死

    英國科學院今天指出，若英國在冬季迎來最糟第2波疫情，從今年9月到2021年6月之間，死亡人數將會超過11萬9900人，圖中人物非當事人。（路透）

    英國科學院今天指出，若英國在冬季迎來最糟第2波疫情，從今年9月到2021年6月之間，死亡人數將會超過11萬9900人，圖中人物非當事人。（路透）

    2020-07-14 10:20:41

    〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續攀升，英國科學院今天指出，若英國在冬季迎來最糟第2波疫情，從今年9月到2021年6月之間，死亡人數將會超過11萬9900人，死亡人數屆時將會是第1波疫情的2倍之多。

    據《路透》報導，英國正面臨巨大的第2波疫情威脅，英國科學院教授霍爾蓋特（Stephen Holgate）今天表示，如果英國武漢肺炎疫情在冬季捲土重來，9個月恐造成近12萬人死亡，他指出，「如果第2波疫情重現，那將會比我們經歷過的第1波疫情還要嚴重」。

    《路透》指出，霍爾認為這不是預測，而是真的有可能發生的事，他在線上簡報會議上表示，「冬季新的疫情帶來的死亡人數，將會比先前的高出許多，不過如果我們迅速採取行動，這的確是可以避免的事」。目前英國武漢肺炎死亡人數約為4萬5000人，如果把疑似染疫而死的病例算進去，死亡人數超過5萬5000人。

    英國科學院報告表示，英國武漢肺炎病毒如何演變存在「高度不確定性」，英國境內基本傳染數「R值」（感染者把疾病傳染給他人的平均數）當前為0.7至0.9，9月時最糟恐升至1.7。依模型推估，「今年9月至2021年6月之間，將有約11萬9900人染疫在醫院喪命，為第1波疫情2倍之多。

    英國科學院副院長強森（Anne Johnson）指出，惡劣的冬季流感伴隨大量慢性病患及其他疾病患者，將會為所有衛生機構帶來龐大壓力，所以現在就要開始準備，她強調，「武漢肺炎還沒有離開，我們在冬季必須竭盡所能的保持健康」。

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