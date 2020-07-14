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    首頁　>　國際

    美中對立加劇 華府擬正式反對北京聲索南海主權

    2020-07-14 04:35:02

    〔中央社〕美中關係日益惡化，南海爭議趨緩多年後再成焦點。華爾街日報引述知情人士說法報導，華府擬首度正式反對北京聲索南海主權，指中方對海洋自由構成近代最大威脅。

    4年前，荷蘭海牙常設仲裁法院（PCA）認定中國的南海「九段線」主張沒有法律依據。北京當局不接受也不承認仲裁結果，近年持續在南海島礁建造深水港與飛機跑道，並加強飛彈、雷達等軍事部署。

    美國今年6月向聯合國抗議中國非法聲索南海主權，呼籲聯合國會員國團結一致，捍衛國際法和海洋自由。知情人士透露，美國國務院準備發表一份立場文件，首度正式反對中國聲索南海主權，背離美方先前在南海主權爭議上不持立場的做法。

    根據文件草稿，美方將指中國聲索海域權益對近代海洋自由構成最大單一威脅，「我們無法重返像中國這樣的國家企圖主張擁有海洋主權的時代」。

    美方反對中國聲索汶萊、馬來西亞、印尼、菲律賓、越南等東南亞國家主張擁有的南海海域與地物主權，指中國在相關區域企圖騷擾東南亞漁業、油氣開發，或自己片面從事這些活動，都是非法之舉。

    2016年7月出爐的南海仲裁結果認定，包括太平島在內的南沙群島所有海上地物均為礁岩，無法產生從領海基線向外延伸200海里的專屬經濟區（EEZ）。總統府當時發表聲明強調絕不接受，主張前述仲裁判斷對中華民國不具法律拘束力。

    報導未提及美方文件如何看待中華民國的南海「11段線」（或稱U形線）主張。

    南海國際仲裁案源於菲律賓2013年發動法律戰，挑戰中國主張在南海享有的歷史性權利與經濟權益。北京拒絕參與仲裁，始終強調常設仲裁法院裁決無效，宣稱全球超過60個國家支持中國在南海問題上的立場。

    美國並非南海爭議直接當事方。仲裁結果公布時，歐巴馬政府敦促相關各方尊重裁決，並說美國在南海主權爭議上「不持立場」。

    不過，美軍近年持續以維護航行自由為名派遣艦機穿越南海，相關行動在美中關係緊張之際日趨頻繁。美軍7月上旬派遣兩個航空母艦打擊群赴南海參加一項大型演習，與共軍在西沙群島周邊操演的時間重疊，引發外界關注。

    中共解放軍報13日刊文，堅稱中國「在家門口」正常軍事演練，反控美國在南海推動軍事化、破壞和平穩定，軍事挑釁行動注定徒勞無功。（編輯：張佑之）

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