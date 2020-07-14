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    首頁　>　國際

    中國推港區國安法 歐盟外長會議檢討引渡協議

    2020-07-14 03:43:01

    〔中央社〕歐洲聯盟今天舉行外長會議，表示中國實施港區國安法影響歐中關係，歐盟將協調會員國採取行動，討論措施包括限制出口敏感科技、檢討引渡協議和旅行建議等。

    歐盟會員國今天在布魯塞爾舉行外長會議，討論包括土耳其、利比亞、委內瑞拉、拉丁美洲區域及香港議題。

    會後歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）召開記者會，針對香港議題說明，中國在香港實施嚴厲的國安法，歐盟對其是否符合香港基本法以及中國的國際承諾提出嚴重質疑。歐盟強調支持香港自治和基本自由，「我們將繼續支持香港人民」。

    波瑞爾表示，中國近期的行動改變了規則，這顯然會影響歐中關係，歐盟會在歐盟及成員國層級協調採取行動。

    媒體進一步詢問具體措施？波瑞爾表示，目前正在考慮一些作法，包括討論限制出口敏感科技到香港、檢討與香港的引渡協議、調高香港旅行警告及提供香港學生獎學金等，但他並未提及對中國實施制裁。

    雖然德國總理梅克爾（Angela Merkel）7月2日被問到是否考慮跟進美國對中國實施制裁時，曾強調有必要尋求與中國對話，但此後各會員國對香港議題態度逐漸趨堅定，法國外長勒德里安8日表明，不會對北京的香港政策「無動於衷」。

    德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）12日更進一步批評港區國安法違背國際法，並警告將對歐中關係帶來長期性的衝擊。

    瑞典外交部長林德（Ann Linde）今天在布魯塞爾與歐盟各國外長開會前表示，支持德國與法國提議的措施，因為歐盟必須對香港發生的事做出回應。（編輯：張佑之）

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