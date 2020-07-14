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    武漢肺炎》沒說有確診病例 土庫曼建議戴口罩「防灰塵」

    中亞國家土庫曼至今未通報任何確診病例，但當局13日建議人民戴上口罩防「灰塵」。（法新社）

    中亞國家土庫曼至今未通報任何確診病例，但當局13日建議人民戴上口罩防「灰塵」。（法新社）

    2020-07-14 00:58:43

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全球大流行之際，中亞國家土庫曼至今未通報任何確診病例，但當局13日建議人民戴上口罩「防灰塵」，並要求民眾至少保持1公尺的社交距離，但未說明原因。

    《法新社》報導，擁有豐富石油的前蘇聯國家土庫曼屬於獨裁政體，是當前世界上少數幾個未宣布有任何武漢肺炎確診病例的國家之一。世界衛生組織（WHO）的代表團上週抵達土庫曼，考察該國應對大流行疫情的措施後，當局宣布了上述消息。

    土庫曼衛生部13日在聲明中表示，由於空氣中有「高濃度的灰塵」，人們應該戴上口罩，「強烈建議每個人都使用個人防護設備來保護上呼吸道。」

    報導指出，在首都阿什哈巴特（Ashgabat），街上很少有人戴口罩，當地最大的集市則在週一關閉進行消毒。另外2個市場只允許戴口罩的人進入。門口還會檢查體溫，這不是應對大量灰塵的常見措施，而是世界各地用來辨別是否染疫的一種方法。

    一名公務員表示，官方曾要求所有政府僱員戴上口罩，但正當理由沒有提到冠狀病毒，「他們告訴我們，這是衛生部的建議，因為世界上有很多人因環境惡劣而生病...我們被告知要整天戴口罩」。

    另外，在這個夏季氣溫經常超過攝氏40度的國家，官方還要求民眾在戶外待了一段時間後，不要站在空調附近。

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