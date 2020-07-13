害公司蒸發64億！ 情侶計程車「口愛」 男主角被炒魷魚

日前香港社交平台上瘋傳一段情侶計程車中「口愛」畫面，該名男主角也被肉搜，被爆就是中國上市公司「時代中國」的財務長（CFO）黃永年，雖未被證實，但消息曝光後，該公司股價連三天重創，市值蒸發逾17億港幣（約新台幣64.6億元）。（圖取自香港臉書社團「Play Hard」）

2020-07-14 00:32:33

〔即時新聞／綜合報導〕近日香港社交平台上瘋傳一段情侶計程車中「口愛」的畫面，影片在網路上引發熱議，該名男主角也被肉搜，被爆疑是中國上市公司「時代中國」的財務長（CFO）黃永年，雖未被證實，但消息曝光後，該公司股價連三天重創，市值蒸發逾17億港幣（約新台幣64.6億元）；而該公司則宣布黃永年卸下財務長一職，卻罕見未提及離職原因。

近日香港社交平台上出現一段行車紀錄器畫面，一對男女在計程車後座接吻、揉胸，最後女方甚至低下頭做出「口愛」動作，這段約4分鐘的影片在網路上掀起軒然大波，網友好奇這對男女為何不顧司機目光，也有人質疑司機曝光他人隱私。

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綜合媒體報導，事後，就有香港網友肉搜該名男子身分，指他疑似是「時代中國」的CFO黃永年，而女主角身分，疑似是公關公司市場部女職員；新聞曝光後，該公司股價連三跌，市值蒸發至少超過17億港幣。

而在活春宮片流出沒多久，「時代中國」在12日發布公告更換首席財務官，新聞稿指出，自2020年7月10日起，黃永年退任本公司之首席財務官職務，牛霽旻先生兼任本公司首席財務官一職。

一般而言，上市公司更換CFO都會說明原因，但這次「時代中國」什麼都沒說，實屬相當罕見。但有香港媒體報導，黃永年遭撤職，確實是因「不當行爲」違反公司價值觀和員工行爲準則，且對公司聲譽造成了重大負面的影響。

據公開資料顯示，今年43歲的黃永年於美國賓夕法尼亞大學取得榮譽學士學位，並畢業於哈佛大學商學院高級管理課程，於2019年6月接任時代中國財務長一職。

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