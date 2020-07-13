為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    香港疫情再燃 港府：限聚最多4人、餐廳晚上禁內用

    香港的武漢肺炎疫情進入第三波爆發期，特首林鄭月娥今晚公布政府多項防疫措施。（路透）

    香港的武漢肺炎疫情進入第三波爆發期，特首林鄭月娥今晚公布政府多項防疫措施。（路透）

    2020-07-13 23:58:27

    〔即時新聞／綜合報導〕香港的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情進入第三波爆發期，今（13）日新增52名確診病例，創下4月1日以來單日確診人數新高，其中更有20人感染路徑不明。為抑制疫情持續升溫，特首林鄭月娥今晚公布多項新措施，包括收緊「限聚令」，禁4人以上聚會、在大眾交通工具須強制配戴口罩、晚間6時至翌日清晨5時前不得於餐廳內用等，違者最高可開罰港幣5000元（約新台幣1.93萬元）。

    綜合港媒報導，港府今晚公布政府多項防疫措施，並於週三（15日）凌晨0時起生效，初步為期7天，違者最高可罰港幣5000元。除上述防疫措施外，也規定抵港客機乘客在登機前必須有檢測結果並呈陰性才可入港；從印度和巴基斯坦等高風險疫區回國的印巴裔香港人必須分批回港；以及全面關閉官方表列的娛樂場所，包括遊戲機中心、健身中心等。

    上月18日重開的香港迪士尼樂園，以及重開今滿1個月的海洋公園也受到影響。海洋公園晚間表示，將於明日至21日暫停開放，已即時暫停網上預約入園的系統，訪客可保留受影響日期的標準門票，作日後換票或退款之用；香港迪士尼樂園則表示，將於7月15日起暫時關閉。

    林鄭月娥表示，香港疫情於本月中變得嚴峻，政府不敢掉以輕心，宣布再次收緊防疫管控措施；同時表示武漢肺炎疫情各地都有反彈的情況，呼籲民眾不必過度恐慌。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疫情+港版國安法影響 新竹3明星高中學生赴海外就讀銳減
    2020-07-13 18:14

    疫情+港版國安法影響 新竹3明星高中學生赴海外就讀銳減
    武漢肺炎》第三波疫情來勢洶！ 香港增52人確診 創4/1後單日新高
    2020-07-13 17:40

    武漢肺炎》第三波疫情來勢洶！ 香港增52人確診 創4/1後單日新高
    大多肩痛源自它！常被忽略而復元無期

    大多肩痛源自它！常被忽略而復元無期
    香港武肺病毒突變 專家：感染者可1傳4
    2020-07-13 05:30

    香港武肺病毒突變 專家：感染者可1傳4
    香港本土病例暴增！中小學停課「提早放暑假」
    2020-07-10 17:05

    香港本土病例暴增！中小學停課「提早放暑假」
    信義房屋領先推出「DiNDON智能賞屋」

    信義房屋領先推出「DiNDON智能賞屋」
    國際今日熱門
    2020-07-13 06:40

    暴雨洪水不斷！鄱陽湖暴「長」 超越青海湖成中國最大

    2020-07-13 02:27

    全球武漢肺炎確診新增超過23萬例 再創單日新高

    2020-07-13 05:30

    港民主派初選 61萬人投票

    2020-07-13 05:30

    無畏打壓 金馬影后葉德嫻為港本土派助選

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播