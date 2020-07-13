香港疫情再燃 港府：限聚最多4人、餐廳晚上禁內用

香港的武漢肺炎疫情進入第三波爆發期，特首林鄭月娥今晚公布政府多項防疫措施。（路透）

2020-07-13 23:58:27

〔即時新聞／綜合報導〕香港的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情進入第三波爆發期，今（13）日新增52名確診病例，創下4月1日以來單日確診人數新高，其中更有20人感染路徑不明。為抑制疫情持續升溫，特首林鄭月娥今晚公布多項新措施，包括收緊「限聚令」，禁4人以上聚會、在大眾交通工具須強制配戴口罩、晚間6時至翌日清晨5時前不得於餐廳內用等，違者最高可開罰港幣5000元（約新台幣1.93萬元）。

綜合港媒報導，港府今晚公布政府多項防疫措施，並於週三（15日）凌晨0時起生效，初步為期7天，違者最高可罰港幣5000元。除上述防疫措施外，也規定抵港客機乘客在登機前必須有檢測結果並呈陰性才可入港；從印度和巴基斯坦等高風險疫區回國的印巴裔香港人必須分批回港；以及全面關閉官方表列的娛樂場所，包括遊戲機中心、健身中心等。

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上月18日重開的香港迪士尼樂園，以及重開今滿1個月的海洋公園也受到影響。海洋公園晚間表示，將於明日至21日暫停開放，已即時暫停網上預約入園的系統，訪客可保留受影響日期的標準門票，作日後換票或退款之用；香港迪士尼樂園則表示，將於7月15日起暫時關閉。

林鄭月娥表示，香港疫情於本月中變得嚴峻，政府不敢掉以輕心，宣布再次收緊防疫管控措施；同時表示武漢肺炎疫情各地都有反彈的情況，呼籲民眾不必過度恐慌。

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