為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    林鄭月娥：泛民立法會初選 恐違反港區國安法

    香港行政長官林鄭月娥今晚指稱，泛民主派舉行的立法會議員選舉初選，或許構成「港區國安法」法條中的罪行。

    香港行政長官林鄭月娥今晚指稱，泛民主派舉行的立法會議員選舉初選，或許構成「港區國安法」法條中的罪行。

    2020-07-13 22:22:36

    〔中央社〕香港行政長官林鄭月娥今晚指稱，泛民主派舉行的立法會議員選舉初選，或許構成「港區國安法」法條中的罪行。

    林鄭月娥晚間舉行記者會，宣布預防2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的措施，期間有媒體詢問她對泛民主派初選的看法。

    她說，如果泛民初選的目的是達到「35+」的選舉結果，且目標是阻撓港府政策的話，可能會「違反港區國安法中的顛覆政權罪行，「如果有這種情況就需要處理」。

    林鄭月娥表示，港人有權投票，但選舉必須公平公正，不容許任何干擾立法會選舉的做法，而香港選舉制度沒有初選機制。

    她聲稱，政府不同部門收到相當多關於這次初選的投訴，包括導致未來選舉不公平情況，也涉嫌違反目前最多50人的「限聚令」，同時可能違反隱私保障。

    林鄭月娥說，香港政府部門會就此進行調查，如果有證據會採取行動。

    香港泛民主派11、12日連續兩天針對9月立法會議員改選舉行初選，以協調泛民陣營的出戰名單，約有61萬人在網上或前往投票所投票，人數遠超出預期。

    泛民希望在立法會選舉達到「35+」的目標，即獲得立法會70席中的過半數議席；公民黨曾表示，泛民一旦獲得過半數議席，將在議會內否決港府所有預算。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    港民主派明初選 國安法壓著打
    2020-07-10 05:30

    港民主派明初選 國安法壓著打
    美駐港領事批惡法 不會疏遠泛民派
    2020-07-04 05:30

    美駐港領事批惡法 不會疏遠泛民派
    大多肩痛源自它！常被忽略而復元無期

    大多肩痛源自它！常被忽略而復元無期
    港國安法6/30表決 違者終身監禁
    2020-06-29 05:30

    港國安法6/30表決 違者終身監禁
    港人靜默遊行 鎮暴警濫權隨行
    2020-06-29 05:30

    港人靜默遊行 鎮暴警濫權隨行
    中火2號機完成環保改善 可兼顧環保

    中火2號機完成環保改善 可兼顧環保
    中國不演了 港正式一國一制
    2020-05-29 05:30

    中國不演了 港正式一國一制
    國際今日熱門
    2020-07-12 23:57

    《港版國安法》進入「築牆倒數」 科技公司可能退出香港

    2020-07-12 23:58

    武漢肺炎》香港第三波疫情爆發 若持續「醫療系統恐崩潰」

    2020-07-12 23:59

    冰淇淋擠在麵包內賣中國人 北京IKEA推出「冰狗」

    2020-07-12 23:59

    WHO專家組不訪查武漢病毒所 權威學者痛批：沒有公信力

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播