林鄭月娥：泛民立法會初選 恐違反港區國安法

香港行政長官林鄭月娥今晚指稱，泛民主派舉行的立法會議員選舉初選，或許構成「港區國安法」法條中的罪行。

2020-07-13 22:22:36

〔中央社〕香港行政長官林鄭月娥今晚指稱，泛民主派舉行的立法會議員選舉初選，或許構成「港區國安法」法條中的罪行。

林鄭月娥晚間舉行記者會，宣布預防2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的措施，期間有媒體詢問她對泛民主派初選的看法。

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她說，如果泛民初選的目的是達到「35+」的選舉結果，且目標是阻撓港府政策的話，可能會「違反港區國安法中的顛覆政權罪行，「如果有這種情況就需要處理」。

林鄭月娥表示，港人有權投票，但選舉必須公平公正，不容許任何干擾立法會選舉的做法，而香港選舉制度沒有初選機制。

她聲稱，政府不同部門收到相當多關於這次初選的投訴，包括導致未來選舉不公平情況，也涉嫌違反目前最多50人的「限聚令」，同時可能違反隱私保障。

林鄭月娥說，香港政府部門會就此進行調查，如果有證據會採取行動。

香港泛民主派11、12日連續兩天針對9月立法會議員改選舉行初選，以協調泛民陣營的出戰名單，約有61萬人在網上或前往投票所投票，人數遠超出預期。

泛民希望在立法會選舉達到「35+」的目標，即獲得立法會70席中的過半數議席；公民黨曾表示，泛民一旦獲得過半數議席，將在議會內否決港府所有預算。

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