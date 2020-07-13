雙胞胎女嬰頭部相連共同生活2年 3次手術成功分離

一對2018年出生在中非共和國的雙胞胎連體女嬰伊凡納（Ervina）和班加羅（Prefina Bangalo），2人出生時頭部相連並共享大腦以及重要血管；醫生指出，這樣的案例相當罕見，出現這現象的機率為200萬分之1。（法新社）

2020-07-13 22:03:30

〔即時新聞／綜合報導〕中非共和國（République centrafricaine）一對2歲連體雙胞胎女嬰，從出生起2人的頭部就緊緊相連，這種天生性畸形極為罕見，而在經過2年的手術規劃，與30名醫療人員的共同努力下，終於在日前完成第3場手術並成功分離2人。

綜合外媒報導，一對2018年出生在中非共和國姆拜基（Mbaiki）的雙胞胎連體女嬰伊凡納（Ervina）和班加羅（Prefina Bangalo），2人出生時頭部相連並共享大腦以及重要血管；醫生指出，這樣的案例相當罕見，出現這現象的機率為200萬分之1。

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而為了讓雙胞胎能正常生活，雙胞胎的母親就將他們帶到梵蒂岡的醫院，希望專業的醫療團隊能夠將她們分離。在經過長達2年的規劃，30位醫生和護理師成功的運用3D成像和神經刺激技術，先後動了2場手術，最終在上月初動了第3次手術、花了18個小時的時間，成功分離姐妹倆。

領導這場手術的兒科神經外科醫師馬拉斯（Carlo Marras）表示，醫療團隊盡一切努力要讓手術成功，「這是一次激動人心且奇妙的經歷」，也提到姊妹倆未受到神經方面的傷害，大腦功能完好無損，經過一個月的照顧後目前恢復良好。

對此，女嬰母親恩佐託（Ermine Nzotto）也表達了對醫療團隊的感謝，表示很高興能看到女兒們像其他孩子一樣嬉戲，並希望他們長大後能夠成為醫生，去救助更多的小孩。

醫療團隊在長達2年的規劃下，與30名醫療人員的共同努力，終於在日前完成第3場手術並成功分離2人。（法新社）

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