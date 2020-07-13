長江洪峰通過鄱陽湖 江西有堤防潰堤卻缺料修補

豪雨造成的長江洪峰12日晚間陸續通過湖北漢口至江西九江間；圖為13日湖北省武漢市的天興洲浸在長江的滾滾黃泥洪水。（法新社）

2020-07-13 19:06:00

〔中央社〕中國官方下午表示，豪雨造成的長江洪峰，已在昨晚陸續通過湖北漢口至江西九江之間，預計明天凌晨抵達安徽大通。而目前鄱陽湖水位仍高，至少4個觀測站的水位已高於1998年洪災的水位。

而位在鄱陽湖西岸的江西省永修縣一處圩堤，12日晚間發生潰堤，缺口超過100公尺，不斷湧入的洪水已淹沒當地部分房屋。然而，修復這段潰堤所需要的大塊石料，因鄱陽湖區防汛工程用料多，取料出現困難。

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根據中國水利部長江水利委員會水文局觀測資料，長江洪峰已於12日晚間6時通過江西九江、同日晚間8時通過鄱陽湖口，12日深夜11時另有一波洪峰通過較上游的湖北漢口。

長江水利委員會水文局預測，長江洪峰將於14日凌晨，通過位在安徽省銅陵市郊區的大通觀測站，屆時水位可能升到約16.3公尺。

中國官方先前表示，長江部分流域的進水量，超越1998年洪災的洪峰流量。其中，鄱陽湖各觀測站水位全數超越警戒線，其中至少有4個站水位超過1998年洪災時的水位。而根據衛星監測，鄱陽湖湖面及附近水域面積目前已超過4200平方公里，為近10年來最大值。

為此，中國官方日前宣布，將鄱陽湖區的185座排澇設施開放153座，並指一旦全部開啟，可望降低最多0.3公尺的水位，有效減輕防洪壓力。

澎湃新聞報導，受鄱陽湖水位大漲影響，江西省永修縣大塘坪鄉一處圩堤12日晚間7時40分出現逾100公尺的潰堤。永修縣防汛抗旱指揮部官員表示，當地圩堤攸關5.03萬畝（約3353公頃）耕地、總面積43.9平方公里土地，2.6萬人口的安全。

根據報導，江西水利水電公司已派員趕往現場封堵潰堤，但堤外的修河河水仍以每秒2.5公尺的流速流入堤內，封堵潰堤存在困難，小型石料投入河中就被冲走，必須投放大塊石料。然而，由於鄱陽湖區防汛工程用料多，大塊石料的取料出現困難。

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