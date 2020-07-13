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    白宮匿名官員指控佛奇 多家美媒稱當局試圖邊緣化防疫要臣

    有白宮匿名官員向多家美媒指控對佛奇博士的不滿，認為他在防疫方面評論是不準確的。（路透）

    有白宮匿名官員向多家美媒指控對佛奇博士的不滿，認為他在防疫方面評論是不準確的。（路透）

    2020-07-13 21:50:17

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續在美國延燒，而美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）在防疫方面常與總統川普（Donald Trump）唱反調，也開始有傳言稱佛奇已被川普架空其職權，日前甚至有多家美媒接獲白宮匿名消息指稱佛奇在美國疫情爆發之初所發表的言論是「不準確」的，美媒也認為這是白宮有意將佛奇邊緣化的舉動。

    根據《華盛頓郵報》指出，一名不願具名的白宮高層表示，佛奇自6月初就沒再向川普匯報防疫工作進度，批評佛奇多次在評論疫情時出錯。另外還有官員發聲明稱白宮有一些人也表示對佛奇犯錯的次數感到憂心，當中就提到佛奇在美國初期爆發社區感染時，曾向民眾表示不用太過擔心，維持日常作息即可的保證，甚至還叫民眾不用戴口罩，但後來證明佛奇的言論是錯誤的。

    不只《華郵》、《CNBC》、《紐約時報》等多家美媒也接獲此聲明以及匿名官員對佛奇的指控，其中《紐時》也稱白宮官員對佛奇的不滿已經持續了好幾個月；至於《CNBC》在這之後向當局求證，白宮方面不願意提供有關佛奇的進一步評論，白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）也拒絕透露川普是否真的對佛奇失去信任。

    對於指控聲明，佛奇拒絕回應，但其支持者們承認佛奇的確在疫情初期判斷失誤，這是因為當時大家對這種病毒不夠了解，且在這之後他和大多公衛專家一樣，強烈建議公眾應當戴口罩，同時也一再警告當局美國疫情的嚴重性，要求保持社交距離。反觀川普樂觀認為美國目前處在防疫的「有利位置」，不同意佛奇的說法，還認為佛奇是過度擔心。

    《CNBC》也直言白宮正試圖抹黑、邊緣化佛奇，無視他近期對美國防疫的嚴正警告，頻拿他在疫情初期的錯誤評論攻擊；《紐時》也在報導表示上個月與錫耶納大學（Siena College）合作的民調中顯示，美國有67％的民眾信任佛奇在這次疫情方面的示警，僅有26％的人選擇信任川普。

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