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    國安法強行上路 港大法律學院院長：中港雙輸

    香港大學法律學院院長傅華伶認為，港區國安法的推行令人質疑香港的「一國兩制」是否已經走不通，對中國和香港來說都是「雙輸」。圖為香港維多利亞港邊。（法新社）

    香港大學法律學院院長傅華伶認為，港區國安法的推行令人質疑香港的「一國兩制」是否已經走不通，對中國和香港來說都是「雙輸」。圖為香港維多利亞港邊。（法新社）

    2020-07-13 18:25:48

    〔中央社〕香港大學法律學院院長傅華伶認為，港區國安法的推行令人質疑香港的「一國兩制」是否已經走不通，對中國和香港來說都是「雙輸」。

    明報今天刊登了對傅華伶的專訪。他在訪問中表示，港區國安法比他想像的「辣」，並指「中央管轄權」一旦啟動，便意味著香港「沒有兩制」。

    但比傅華伶想像中好的部分是，港區國安法將國際公約、無追溯力寫在法令的總則，而他相信這不是空話。

    傅華伶說，「中央管轄權」是「一國」的概念，「啟動後，就沒有兩制了」，並指何者可以啟動程序、什麼情況下啟動、誰逮捕、聘請中國大陸或是香港律師，都並不清晰。

    他並批評港區國安法生效前，港人未見過法例條文。他說，中國立法幾十年未曾這樣做過，他無法猜測原因，但認為沒有諮詢將帶來不信任。

    他又說，針對港區國安法，美英等地紛紛對香港推行制裁措施，港區國安法在很多層面都是雙輸，「國家輸了，香港也輸了」。

    傅華伶不認為北京中央必須訂定港區國安法，但指北京中央「會覺得不得已」，而「不得已的都不是好事」，結果引起國際制裁與批評。

    他說，香港輸的是擔憂與恐懼，「大家都在想是否一國兩制走不通了？大家都得反思，為什麼會做到這一步？」

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