台海軍情》美軍E-8C偵察機現蹤巴士海峽 離中國最近僅67.51浬

美軍E-8C聯合星偵察機今天上午現蹤台灣南部巴士海峽，朝中國廣東前進，距離中國最近僅有67.51浬（約125公里）。（圖：擷取自SCS Probing Initiative）

2020-07-13 14:25:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國繼本月6、7、8日連續3天派出軍機對中國抵近偵察後，今天美軍E-8C聯合星（J-STARS）偵察機再次現蹤台灣南部巴士海峽，朝中國廣東前進，距離中國最近僅有67.51浬（約125公里），同時，今天亦是我國漢光36號演習首日。

根據中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」平台（SCS Probing Initiative）今天在推特發佈訊息指出，美軍E-8C今天上午再度現身，行經台灣南部巴士海峽朝中國廣東前進，在今天上午11點13分時，最近的點距離中國僅有67.51浬（約125公里）。

請繼續往下閱讀...

據了解，美軍近期對中國進行嚴密監控，美軍本月6丶7丶8日連續3天派出軍機對中國抵近偵察，6日是1架RC-135偵察機，7日為1架EP-3E電偵機。EP-3E丶RC-135偵察機距離中國廣東的距離，分別為60.94浬（約112公里）及60.89浬（約112公里）。

美軍8日派出EP-3E電偵機執行抵近偵察任務，更將距離縮短到51.68浬（約95.7公里），另外，美國海軍伯克級驅逐艦「裴拉塔號」（USS Rafael Peralta DDG-115）10日亦現身台海北端海域，最近的點距離中國僅有82.68浬（約153公里）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法