美星巴克店員遭公審網募小費續集！ 拒戴口罩奧客竟想分杯羹

美國聖地亞哥的1位星巴克店員，因為拒絕為沒戴口罩的顧客服務，遭到公開羞辱。事情傳開後，熱心的網友集資近10.4萬美元，當作該店員的小費，沒想到該名奧客卻要求要分杯羹。（美聯社）

2020-07-13 14:47:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國聖地亞哥的1位星巴克店員，因為拒絕為沒戴口罩的女顧客服務，遭到該奧客辱罵，並把過程放在網路上想公審店員，豈料網友們反而力挺店員，還為他發起募資小費活動，現在已募得10.4萬美金（約新台幣312萬元），結果這名女奧客忿忿不平，還要求要和店員「對半分」小費。

英國《每日郵報》報導，24歲的列寧·古鐵雷斯（Lenin Gutierrez）6月22日早上在星巴克上班時，1位名為吉爾斯（Amber Lynn Gilles）的女子向他點餐，但卻沒戴口罩，違反了星巴克的防疫規定，列寧拒絕為吉爾斯服務。

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列寧此舉讓吉爾斯當眾破口大罵，並把他的樣子拍下來上傳到臉書公審，稱「星巴克的列寧，只因為我沒戴口罩，就拒絕為我服務。下次我要帶警察跟一張醫療豁免證明書來」。

沒想到網友們都支持列寧，並大力批判吉爾斯的行徑，網友麥特．科萬（Matt Cowan）發起募資活動，直言「如果您戴著口罩不舒服，星巴克還有其他購買咖啡的方法」，最初預設目標是1000美元，但在人們熱烈響應下，截至7月3日為止，共募得超過10.4萬美金（約新台幣312萬元）。

吉爾斯仍非常不滿，上週更說直呼列寧應將一半的金額分給她，因為列寧是利用她才能獲得募款，更說網友們「在用我的名字、我的臉誹謗我」，並揚言要以誹謗罪起訴麥特。

星巴克表示，雖希望每位顧客來消費都能感到賓至如歸，但也希望顧客能保持安全社交距離，在店內消費時能掛上口罩，保護自己與他人。

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