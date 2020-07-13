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    武漢肺炎》疫情惡化 南非宣布禁酒令、實施宵禁

    為因應惡化的武漢肺炎疫情，南非宣布一系列防疫措施，重新禁止銷售酒精飲料，以及在13日起實施宵禁。圖為南非總統拉瑪佛沙。（路透）

    為因應惡化的武漢肺炎疫情，南非宣布一系列防疫措施，重新禁止銷售酒精飲料，以及在13日起實施宵禁。圖為南非總統拉瑪佛沙。（路透）

    2020-07-13 10:58:45

    〔即時新聞／綜合報導〕為因應惡化的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，南非宣布了一系列新的防疫措施，包含禁止銷售酒精飲料、民眾在室外必須戴口罩，以及在13日起實施宵禁。

    綜合外媒報導，南非是非洲疫情最嚴重的國家，確診數高達27萬6242例，其中有4079死亡。疫情在過去一週達到高峰，僅僅昨日就新增1萬2058例，並有25％的死亡病例出現在這段時間。當局預測，到今年年底，死亡數可能到達5萬人。

    南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）12日在電視談話中表示，隨著疫情達到高峰，醫院的病床和氧氣即將短缺。由於床位已滿，有些醫院將不得不拒絕病患。

    拉瑪佛沙說，禁酒令的實施有助於減輕國家醫療系統的負擔。他指出，從6月份重新開始銷售酒類以來，醫院急診部門的就醫人數激增。

    拉瑪佛沙也批評一些民眾「沒有責任心」，「有許多人參加了聚會、喝了酒，並且在人潮擁擠的地方沒戴口罩。」

    南非宣布在13日起實施宵禁，時間從晚上9點至隔日凌晨4點。

    南非在4月和5月實施了封鎖措施，這些措施減緩了疫情擴散，但是讓處在衰退中的南非經濟雪上加霜，失業率飆升至30％以上。南非在6月開始放寬限制，讓民眾重返工作崗位，卻導致疫情反彈，幾週之內確診數大增。

    南非30％以上的病例位在豪登省，其中包括最大城市約翰尼斯堡，以及行政首都普利托利亞。

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