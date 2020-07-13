中網友踢爆國有糧倉存「酸臭廢糧」官方下令徹查被酸爆

網友爆料，黑龍江的國有糧倉內存放大量無法食用的「廢糧」。（彭博社示意圖）

2020-07-13 10:39:55

〔即時新聞／綜合報導〕2020年才過上半年，中國水患、蟲害頻發，引發糧食不足的憂慮，但中國官方不斷宣稱存糧儲量足夠。不料，近期有中國網友拍影片爆料，黑龍江省肇東市某國有糧倉內儲存的根本不是糧食，而是一堆無法食用的「廢糧」，加上近期中國各省頻傳糧倉「失火」的消息，再度引發「饑荒」疑慮。

綜合媒體報導，近日有一名糧商拍影片爆料，自己至黑龍江省肇東市某國有糧倉購買糧食，但買到的糧食竟都是散發酸臭味的水泡糧、酒精糧，甚至是摻有沙土的廢糧，根本無法食用。官員甚至囂張表示，這就是「一次性儲備糧」，並說糧倉中都是這樣的糧食，「你能怎麼辦」。

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影片一上傳至網路上，引發軒然大波，中國儲備糧管理集團有限公司昨日發出聲明表示會嚴查此事，但有不少微博網友聯想到近期中國貴州都勻市、上海、河南等地的糧倉先後遇「火災」，因此嘲諷「黑龍江的糧倉要著火了」、「消防警告」、「雖然各地在發大水，但是這個糧倉仍然會政治正確的起火」、「住糧倉附近的也別去救火，沒東西可救的」、「處理方式大概率是：嚴查嚴懲曝光者，嚴懲為曝光者提供一切拍攝便利的工作人員，採訪一座專為領導視察的樣本糧倉」。

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