暴雨不停！三峽大壩上游四川阿壩州再發生4級極淺層地震

三峽大壩。（資料照，法新社）

2020-07-13 08:36:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國整個長江流域正爆發1988年以來最大洪災，已經有高達27省市受災，中國逾半江山都泡在水中，災情還在持續，鄱陽湖水位已經爆漲到超越青海湖成為中國最大湖，同時，地震接踵而至，光昨（7月12日）中國4省市連發4個地震，其中唐山地震5.1級（美國地質調查所（USGS）公布為芮氏規模4.7），後又連續33次餘震，且三峽大壩上游的四川阿壩區再發生4級地震，再度引發對三峽大壩安全的憂慮。

昨天地震最受到關注的是位於長江上游的重慶及四川地震，根據中國地震台發布的訊息，凌晨2時30分，重慶巫山縣（北緯30.93度，東經110.02度）3.0級地震，震源深度11公里；下午3時3分，四川阿壩州若爾蓋縣發生4.0級地震深度只有8公里，屬極淺層地震。阿壩州位於三峽大壩上游，是7月2日3.2級、深度8公里的極淺層地震後，再一次地震，且震度已到4級。對三峽大壩安全再起疑慮。

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昨天上午6時38分，唐山市古冶區（北緯 39.78度，東經118.44度），爆發震度5.1級地震，7時02分，再發生2.2級地震，到當天的10時，當地共發生餘震33次，由於1976年唐山大地震爆發規模7.8大地震造數十萬人死傷，許多建築物間瞬間化為灰塵，以致唐山再發地震引發關切，而官方表示，昨天地震是44年前唐山大地震的「餘震」，讓外界傻眼。

此外，昨天午1時21分，雲南紅河州綠春縣又傳出發生4.4級地震、深度11公里，今天一早6點10分，新疆和田于田縣也發3.4級、深度10公里極淺層地震，目前未傳災情。

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