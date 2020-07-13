接納港人移民 澳州將為港人提供永久居留權機會

澳洲為港人提供取得永久居留權機會。（美聯社）

2020-07-13 08:01:43

〔即時新聞／綜合報導〕「港版國安法」通過後造成港人自由遭打壓，許多港人紛紛想移民海外，英國政府日前宣布擴大接納約300萬名持英國國民海外護照（BNO）的香港公民，讓他們有機會在英國定居。而澳洲代理移民部長塔奇（Alan Tudge）週日接受媒體訪問時表示，將為那些住在澳洲、領有香港護照的港人提供申請永久居留權的機會，但「不保證一定會獲得居留權，若有人格上的問題，將會被遣送回國」。

塔奇週日接受《澳洲廣播公司》專訪時提到，許多港人擔心簽證到期後將返回香港，港人們有機會申請永久居留權，若簽證持有人通過品格、國家安全等測驗，就有機會獲得永久居留權。但塔奇強調，申請後並不代表能自動得到永久居留權，而是要接受各項測驗，若是涉及嚴重安全問題及人格上問題的人，將會被遣送回國。

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塔奇提到，除了香港學生及少數持有工作簽證在澳洲工作的港人之外，任何香港居民都可以選擇申請人道主義庇護簽證，目前已接獲137份申請。塔奇也表示，澳洲政府希望從香港接納商業人才，政府所能做的就是為入境者，特別是全球人才提供特殊簽證，若是有企業想轉移至澳洲，這裡也是他們開設企業的理想目的地。

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