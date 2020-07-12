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    武漢肺炎》疫情燒不停！全球1275萬例確診 56萬人死亡

    截至12日晚間11時20分，全球武漢肺炎累計共有1275萬1882例確診（左），56萬5917例死亡（右）。（圖取自約翰霍普金斯大學）

    截至12日晚間11時20分，全球武漢肺炎累計共有1275萬1882例確診（左），56萬5917例死亡（右）。（圖取自約翰霍普金斯大學）

    2020-07-12 23:59:27

    〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，截至12日晚間11時20分，全球累計共有1275萬1882例確診，56萬5917例死亡，美國、巴西、印度、俄羅斯、秘魯分別位居累計確診數最高的前5國。

    美國霍普金斯大學數據顯示，目前全球累計確診數最高的前5個國家分別為：
    1.美國（324萬9826例確診、13萬4830例死亡）。
    2.巴西（183萬9850例確診，7萬1469例死亡）。
    3.印度（84萬9553例確診，2萬2674例死亡）。
    4.俄國（72萬6036例確診，1萬1318例死亡）。
    5.秘魯（32萬2710例確診，1萬1682例死亡）。

    美國霍普金斯大學統計的全球各國與地區累計確診、死亡人數，台灣目前累計451例確診，7人死亡，排名全球第153位，資料與台灣衛生福利部疾病管制署資料相符。

    根據《CNN》報導，與上週相比，美國至少有33州的新病例呈上升趨勢。這些州分別為：阿拉巴馬州、阿肯色州、加州、科羅拉多州、康乃狄格州、佛州、喬治亞州、夏威夷州、愛達荷州、伊利諾伊州、印第安納州、愛荷華州、堪薩斯州、肯塔基州、路易斯安那州、麻薩諸塞州、密西根州、明尼蘇達州、密蘇里州、蒙大拿州、內布拉斯加州、新墨西哥州、北卡羅來納州、北達科他州、奧克拉荷馬州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州、德州、猶他州、佛蒙特州、維吉尼亞州，西維吉尼亞州和威斯康辛州。

    此外，美國有14個州的確診病例數已趨於穩定，分別是阿拉斯加州、亞利桑那州、馬里蘭州、密西西比州、內華達州、新罕布什爾州、奧勒岡州、紐約州、羅德島州、南卡羅來納州、南達科他州、田納西州、華盛頓州和懷俄明州。

    美國有3個州的新增確診病例數已開始下降，分別是德拉威爾州、緬因州、紐澤西州。

    《CNN》報導，77歲的印度寶萊塢國寶級巨星阿米塔巴昌（Amitabh Bachchan）11日在推特發文，自承感染武漢肺炎，妻子艾西瓦婭·賴·巴克昌（Aishwarya Rai Bachchan）以及一雙兒女也都確診，一家四口目前住進孟買納納瓦蒂醫院（Nanavati Hospital），院方表示，阿米塔病情輕微，正在隔離治療。

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