管很寬！傳中國頒20條戲劇禁令 愛情不可甜膩、同性戀轉友誼

中國限制戲劇題材，包含「愛情劇不可甜膩過頭」、「明確的同性戀題材和角色設定嚴格禁止」。圖為台劇《莫非，這就是愛情》吻戲劇照，非中國戲劇。（三立提供）

2020-07-12 23:26:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局對境內新聞自由干預度高，對於影視戲劇作品的控制、審查強度也逐年提高。近來，微博廣傳中國廣電局向各大影視公司發布「20類題材審查及規避」命令，嚴格限制拍攝題材，包含「愛情劇不能甜膩過頭」、「同性戀只能是友誼」。讓廣大中國網民叫苦直呼，「直接禁止拍戲算了」、「甜甜的戀愛不好嗎？？？」、「做夢的內容都比拍的豐富」。

微博上近來廣傳，中國廣電總局頒布「20類題材審查及規避」聲明，根據《電視劇審查管理規定》、《網絡視聽節目內容審核通則》，共有20類題材審核規範。其中，愛情劇方面，「不能甜膩過頭，要勇於表現矛盾衝突」、「同性戀關係點到為止，可轉為友情，明確的同性戀題材和角色設定嚴格禁止」；政治與歷史劇方面，「民國劇：美化民國、北洋政府、軍閥等要嚴控」。

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而懸疑恐怖題材方面，「不得以反面角色為主要表現對象（主角），不得太過表現反動的，落後的，」；靈異題材方面，「人、妖、仙道不可靈魂轉世、生命輪迴；不得宣揚靈魂附體、轉世輪迴、巫術作法等封建迷信思想」。

對此，北京獨立電影導演王笠人接受《自由亞洲電台》訪問時表示，愛情劇「不能太甜膩，我就覺得太搞笑，這個尺度不好把握，你怎麼知道太甜膩了？瓊瑤劇特別甜膩，那這個怎麼界定？瓊瑤劇就都不能拍了？不要限制太多，根本沒法拍，束手束腳。我感覺尺度要大一些才能做好多藝術創作的東西，不要有太多束縛的東西，那樣就像戴著鐐銬在跳舞」。

微博上大批中國網民也叫苦直呼，「別拍了吧，做夢的內容都比拍的豐富」、「反正就是要社會主義核心價值觀，還是看我的美劇、韓劇、日劇、泰劇吧」、「字裡行間都在禁錮思想」、「垃圾桶裡不能有垃圾，書架上不許放書」、「回家看小豬佩奇（兒童卡通「粉紅豬小妹」）」、「不看電視了行不行」、「別看了，看新聞聯播（廣播）和天氣預報吧」、「生活已經很苦了，我就是想看看簡單的甜蜜的愛情劇啊！好不容易近幾年甜寵劇有了市場」；但也有網民表示，「現在不已經是這樣了？」

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