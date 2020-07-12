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    香港民主派初選投票數上看60萬 網友謝港府官員「幫忙催票」

    初選活動將在今晚9點結束，初選發起人之一的香港大學副教授戴耀廷（見圖）也在臉書發文催票，直言「下一個關位是60萬」。（圖擷取自戴耀廷facebook）

    初選活動將在今晚9點結束，初選發起人之一的香港大學副教授戴耀廷（見圖）也在臉書發文催票，直言「下一個關位是60萬」。（圖擷取自戴耀廷facebook）

    2020-07-12 20:56:36

    〔即時新聞／綜合報導〕香港9月將改選立法會議員，民主派7月11日、12日兩天舉辦「民主派35+初選」，香港民眾無懼中共當局與香港政府聯手祭出《港區國安法》恫嚇，截至今天傍晚，投票人數已突破50萬人大關，遠遠超出預期的17萬人目標；初選將在今晚9點結束，初選發起人之一的香港大學副教授戴耀廷也在臉書發文催票，直言「下一個關位是60萬」；也有網友諷刺地感謝香港特區政府政制及內地事務局局長曾國衞，先前恐嚇「初選可能違反《港版國安法》」根本是幫忙催票。

    根據戴耀廷臉書發文表示，若能一舉突破60萬，「那是2016年非建制派得票的一半，2019 年區選民主派得票的35%」，他更認為「看催勢，破六十萬絕對有可能！」香港網友也紛紛留言稱賀，表示「200萬有四分一人以行動來表現決心，實屬難得，不忘初心」、「我真的好喜歡香港」、「一定可以，真香港人齊上齊落 」、「感謝各位，感謝香港人」。

    先前政制及內地事務局局長曾國衞日前曾「警告」民主派，表示「初選可能違反《港版國安法》」，且揚言調查這次初選涉及的經費，「只要在提名結束期之前表示有意參選的，都是候選人，而選舉開支受到法例嚴格規限，超出上限就是違法。」；對此戴耀廷也曾在7月10日在臉書發文「感謝」曾局長對民主派35+初選的「關注」。

    戴耀廷表示，原本我也擔心民眾對初選好像不太熱切，投票人數未必夠數，但現在經過曾局長「幫忙」推推，初選好像熱了起來，「若初選參與人數理想，曾局長必須記上一功，甚至是大功！」；對此也有香港網友狂酸，大謝曾國衛局長幫忙「催票」。

    戴耀廷臉書貼文：

    戴耀廷臉書發文表示，若能一舉突破60萬，「那是2016年非建制派得票的一半，2019 年區選民主派得票的35%」，他更認為「看催勢，破六十萬絕對有可能！」。（圖擷取自戴耀廷facebook）

    戴耀廷臉書發文表示，若能一舉突破60萬，「那是2016年非建制派得票的一半，2019 年區選民主派得票的35%」，他更認為「看催勢，破六十萬絕對有可能！」。（圖擷取自戴耀廷facebook）

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