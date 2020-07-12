印度新增確診破紀錄 IT重鎮班加羅爾將封鎖一週

印度武漢肺炎確診病例12日逼近85萬例，南部科技重鎮班加羅爾所在省分將實施為期一週封鎖措施。圖為連鎖超商店員為顧客量體溫。（中央社檔案照片）

2020-07-12 17:10:18

〔中央社〕印度過去24小時新增2萬8637起武漢肺炎確診病例，打破原有紀錄，累計確診逼近85萬例。當局因此宣布，南部科技重鎮班加羅爾（Bangalore）所在省分將實施為期一週封鎖措施。

印度累計2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例如今達到84萬9553例。印度衛生部今天也通報，單日新增551人染疫不治，累計死亡達2萬2674例。

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根據美國約翰霍普金斯大學（University of Johns Hopkins）統計，印度確診總人數仍超越俄羅斯，在全球僅次於美國和巴西。

印度南部的卡納塔卡省（Karnataka）今天宣布，原本只限週末實施的封鎖措施，自14日起延長為實施一週。

位在卡納塔卡省的班加羅爾是印度資訊科技（IT）重鎮，美國科技業巨擘蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）與亞馬遜（Amazon）的印度總部都設在這裡。

印度主要城市如新德里、孟買、清奈（Chennai）、班加羅爾與普恩（Pune）近期都出現武漢肺炎確診病例明顯增加。印度也已有若干省分對高風險地區實施嚴格封鎖令。

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