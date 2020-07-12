武漢肺炎》印尼軍校爆群聚感染 近1300人確診
〔即時新聞／綜合報導〕印尼官員表示，該國一所軍校約近1300人經檢測後，確定罹患武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。
綜合外媒報導，印尼陸軍參謀長安迪卡11日晚間表示，西爪哇省萬隆市的印尼陸軍預備軍官學校（Indonesian Army Officer Candidate School）已被隔離，最初有30人因輕微症狀住院。
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安迪卡表示，已確診的1280例病例中，有991人是軍校學員，其餘是學校員工及其家人。大多數病例都沒有症狀。週六仍有17人在醫院。
該校2名學生因發燒和腰痛而就醫後，才發現軍校爆發群聚感染。這2名學生檢測結果都呈現陽性，促使校方對2000名學生和人員進行大規模檢測。
安迪卡說，目前還不清楚學生是如何感染到病毒，但有一些學校員工住在軍方地區以外。
西爪哇省9日新增962例，創單日新高，大部分病例都來自軍校的群聚感染，這也讓印尼單日確診總數創新高，達到2657例。
印尼是疫情最嚴重的東南亞國家，今（12）日新增1681例確診，總數達到7萬5699例；死亡人數增加了71人，達到3606人，是除中國以外，東亞地區死亡病例最多的國家。
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