武漢肺炎》印尼軍校爆群聚感染 近1300人確診

印尼西爪哇省萬隆市的印尼陸軍預備軍官學校爆發武漢肺炎群聚感染。（法新社）

2020-07-12 18:04:59

〔即時新聞／綜合報導〕印尼官員表示，該國一所軍校約近1300人經檢測後，確定罹患武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。

綜合外媒報導，印尼陸軍參謀長安迪卡11日晚間表示，西爪哇省萬隆市的印尼陸軍預備軍官學校（Indonesian Army Officer Candidate School）已被隔離，最初有30人因輕微症狀住院。

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安迪卡表示，已確診的1280例病例中，有991人是軍校學員，其餘是學校員工及其家人。大多數病例都沒有症狀。週六仍有17人在醫院。

該校2名學生因發燒和腰痛而就醫後，才發現軍校爆發群聚感染。這2名學生檢測結果都呈現陽性，促使校方對2000名學生和人員進行大規模檢測。

安迪卡說，目前還不清楚學生是如何感染到病毒，但有一些學校員工住在軍方地區以外。

西爪哇省9日新增962例，創單日新高，大部分病例都來自軍校的群聚感染，這也讓印尼單日確診總數創新高，達到2657例。

印尼是疫情最嚴重的東南亞國家，今（12）日新增1681例確診，總數達到7萬5699例；死亡人數增加了71人，達到3606人，是除中國以外，東亞地區死亡病例最多的國家。

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