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    武漢肺炎》大阪疫情復燃發布黃色警戒 通天閣今晚開啟黃燈示警

    其中日本第二大經濟圈的大阪府也在今天（7月12日）出現32人確診，大阪府當局在今天（12日）依「大阪防疫模式」發布「大阪黃色警戒」，並請大阪著名景點「通天閣」開啟黃燈示警。（圖擷取自通天閣官方twitter）

    其中日本第二大經濟圈的大阪府也在今天（7月12日）出現32人確診，大阪府當局在今天（12日）依「大阪防疫模式」發布「大阪黃色警戒」，並請大阪著名景點「通天閣」開啟黃燈示警。（圖擷取自通天閣官方twitter）

    2020-07-12 18:07:24

    〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情發生復燃，不僅東京在今天（12日）單日突破200例確診，第二大經濟圈的大阪府也在今天通報32人確診，大阪府今依「大阪防疫模式」發布「大阪黃色警戒」，並請著名景點「通天閣」開啟黃燈示警，呼籲民眾採取必要措施進行防疫，包括避免「密閉、密集、密切接觸」等「3密」原則。

    綜合日媒報導，大阪府今表示，確診的32人中有21人的感染路徑不明；大阪府至今已累計2027人確診。由於7月10日確診22人、7月11日確診28人，確診者集中在年輕世代，且感染路徑不明的情況持續；有鑑於此，大阪府呼籲民眾採取避免「密閉、密集、密切接觸」的「3密」原則，並在日本時間今天晚間6點會召開對策會議，決定具體的防疫對策，大阪著名景點「通天閣」也將在當地時間晚間8點開啟黃燈示警。

    針對武漢肺炎疫情，大阪府政府所制定「大阪防疫模式」中，有3個判定條件，分別為「7天內新確診者達120人以上，其中有超過半數出現在以7天為週期的最後3天」、「7天週期內感染路徑不明的確診者，比上個7天週期的數量增加2倍以上」、「感染路徑不明的確診者，在7天週期平均10人以上」；如果滿足3個條件，大阪府就會發布黃色警戒。

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