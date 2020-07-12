武漢肺炎》港面臨第三波衝擊 衛生官員：目前疫情全港爆發

昨天初步篩檢陽性移民官家住香港九龍住宅區慈雲山，當地一養老院日前也爆集體感染案例。圖為慈雲山一景。（彭博）

2020-07-12 11:29:19

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續衝擊全球，疫病起源地中國帳面數字卻已一片太平，真實情況如何，令人質疑；異於中國，香港境內疫情數字再度攀升，據港衛生單位說法，昨天最少有61人例確診或初步篩檢反應陽性，部分病例與日前群聚感染案例有關。香港衞生防護中心（CHP）傳染病處主任張竹君形容目前疫情已是全港爆發。

據《南華早報》報引述香港衛生單位官員說法，昨天新增28例確診病例，其中16例為本土病例，另外有33例疑似病例初步檢測反應陽性，目前尚在等待確認；此33人中，包括1名駐深圳邊境檢查站的移民官和至少2名計程車司機。加上週六數據，香港境內確診病例數累計來到1431例，累計死亡病例則有7例。

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張竹君形容，港內目前為第3波疫情，為疫情爆發以來最嚴峻情況，甚至比3月時的疫情還緊張。截至昨天，未知感染源確診病例的數量上升至28例，但張竹君指出，3月以來，每日新增病例數增至2位數的主因為境外移入案例，或為可追溯感染源之案例。

移民官疑似病例方面，據入境事務處資料顯示，當事移民官最後一次值班為本月8日，9日休假並求診後於10日公布其初步篩檢結果；當事移民官主要服務對象為旅客，近期無旅遊紀錄，值班時也帶著口罩，CHP目前正試圖追踪感染源並釐清是否有密切接觸者存在。

官方數據顯示，過去一週，每日平均約有3千人在深圳灣口岸檢查站進出香港。張竹君補充，儘管確切感染源尚待釐清，但衛生單位認為當事移民官可能是在其住家、香港九龍住宅區「慈雲山」附近被感染，因週六確診病例中，曾有3例造訪九龍及當地市場。

張竹君又稱，截至目前，中國境內和深圳疫情比香港好得多，移民官從慈雲山被感染的風險比中國、深圳一帶風險更高；她又補充，慈雲山一帶預計將會有更多病例，但「香港有許多人經常到處旅行.....我認為不只是慈雲山，全港皆面臨疫情爆發」。

慈雲山「港泰護老中心」、觀塘區坪石邨及油尖旺兩區某餐廳日前爆發集體感染，影響仍持續，部份週六新增病例感染源皆與上開集體感染案相關，但衛生單位指出，週六初步篩檢陽性的2名計程車司機與過去幾日的確診病例無關聯。

昨天新增確診的28例中，有12例為境外移入病例，其中包括一名FedEx飛行員，當事人於週五晚間自美國抵達香港，並曾在一間鼎泰豐分店用餐；當日境外移入病例有6例來自菲律賓，其餘則分別來自德國、法國和土耳其等地。

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