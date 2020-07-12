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    首頁　>　國際

    武漢肺炎全球確診逾1258萬例 超過56萬人喪命

    2020-07-12 04:43:02

    〔中央社〕法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間11日19時（台灣12日凌晨3時），全球至少56萬1551人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），確診病例逾1258萬980例。

    疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，其中至少670萬6700人被認為已經康復。

    法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或嚴重病例。

    美國是疫情最嚴重國家，累計13萬4430人病故、321萬5861人確診，至少98萬3185人被宣告已康復。

    其他疫情重災區還包括巴西（7萬398人喪生、180萬827人染疫）、英國（4萬4798人喪生、28萬8953人染疫）、義大利（3萬4945人喪生、24萬2827人染疫）及墨西哥（3萬4191人喪生、28萬9174人染疫）。

    中國（不含香港、澳門）境內迄今通報8萬3587例確診、4634人不治，目前有7萬8623人已康復。

    從區域來看，歐洲累計20萬2231死、281萬9148例確診；美國和加拿大累計14萬3239死、332萬3207例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計14萬1015死、326萬2842例確診。

    亞洲累計4萬2161死、169萬7054例確診；中東地區累計1萬9993死、90萬5810例確診；非洲累計1萬2776死、56萬1797例確診；大洋洲累計136死、1萬1126例確診。

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