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    首頁　>　國際

    日本武漢肺炎新增386人確診 累計2萬2296例

    2020-07-12 03:43:01

    〔中央社〕含東京都206人等，日本各地11日共386人確診感染2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎），包括機場檢疫確診等，累計境內確診增至2萬1584人，加上鑽石公主號712人，總共2萬2296例。

    日本放送協會（NHK）報導，神奈川縣宣布有一人染疫不治，日本境內累計染疫病故996人，包括國內感染者983人以及鑽石公主號13人。

    疫情最嚴重的東京都宣布，11日都內新增206人確診感染新型冠狀病毒，首度連續3日確診超過200例，累計確診增至7721例。在此之前9日共224人、10日共243人確診感染。

    206人當中，20多歲有90人，30多歲有54人，合計144人，占全體約70%。此外，206人中有105人曾與先前確診者有過密切接觸，其餘101人目前感染途徑不明。

    比較引人矚目的是文京區一所保育園，又有1名保育士以及18名幼兒確診感染。文京區立案的那所保育園，截至10日已有1名保育士與2名幼兒確診感染，密切接觸者65人的PCR檢驗結果11日出爐，證實又有1名保育士及18名幼兒確診感染，此保育園合計22人染疫，但全都無嚴重症狀。

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