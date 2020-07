南非教堂遭夜襲 挾持人質槍殺5人

2020-07-12 00:08:01

〔即時新聞/綜合報導〕南非首都約翰尼斯堡(Johannesburg)的一間教堂在當地時間11日凌晨3點發生槍擊案。根據南非警方統計,目前共計5人喪命,6人送醫,其餘長期居住在教堂的居民在被嫌犯挾持後被釋放。

綜合外媒報導,這起攻擊案發生在南非城鎮Zuurbekom國際五旬節聖潔會的教堂( International Pentecostal Holiness Church),一群持有武器的人來到教堂,襲擊裡面的人,聲稱他們要來接管。

警方發言人奈多(Vishnu Naidoo)指出,警方逮捕了約40人,其中包括警察、國防軍和懲教處人員,同時查獲了40支槍械,其中包括步槍、獵槍和手槍。他說:「一切都很混亂,因此,我們逮捕了所有我們合理認為是犯罪嫌疑人的人,正在訊問查明動機中。」警方說,目前共發現5名死者,4人在汽車中被槍殺並燒死,另一名是被槍殺的保全人員。

南非國家警察局長西托(Khehla John Sitole)說,當局的迅速反應避免了更多的破壞和死亡,「我相信聯合安全部隊的迅速反應已經避免了原本會更嚴重的血洗事件」、「不幸的是,這樣的事件發生在南非被致命病毒和暴力犯罪所困擾的時候。」

據當地媒體報導,這次襲擊的動機可能是是敵對派系的教堂之間的權力鬥爭。

#sapsGP Early hours this morning #SAPS was alerted to a hostage situation & shooting @ International Pentcost Holiness Church, Zuurbekom, 30 suspects arrested & seized more than 25 firearms. 5 fatalities are confirmed. The scene is still active with SAPS Hostage Negotiators. TM pic.twitter.com/5sMjYkYFjg