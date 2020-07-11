日港台青年論壇關注香港問題 籲日政府援助受迫害港人

香港、台灣和沖繩有識青年與東大教授今晚召開線上論壇聲援香港。（翻攝自網路）

2020-07-11 22:01:24

〔駐日特派員林翠儀／東京11日報導〕香港、台灣和沖繩有識青年今晚召開線上論壇聲援香港，並發表聲明文對日本提出5點請求，希望日本政府對於人權受到嚴重侵害的香港市民發給特別居留許可，也呼籲日本民眾或團體能持續關注香港問題，盡可能採取聲援行動。

中國強行在香港實施國安法，並以「反政府」的名義大舉逮捕香港民眾，為喚起日本民眾關注香港人權受到迫害的現況，居住在日本的日港混血和日台混血的有識青年等年輕人今晚召開線上論壇「香港、台灣、沖繩青年思考自由、自治和民主」，向日本網友說明香港的民主危機。

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這項線上論壇的參加者包括多次在日本發起撐港活動的日港混血青年伯川星矢、目前就讀台灣清華大學碩士班的日台混血青年小松俊、沖繩出身的前「邊野古縣民公投之會」會長元山仁士郎、東京大學教授阿古智子及攝影記者安田菜津紀。

論壇中先介紹了港版國安法施行後對香港人權危害的現況，一名無法公開露面的香港青年以信件的方式現身說法指出，以前他只關心自己過得快不快樂，但因一次圍觀示威活動遭到催淚彈攻擊才覺醒，國安法實施後他覺得很可怕，以往的自由將消失，他非常喜受香港從未想過離開，但有一天若因此有生命危險，他也可能被迫逃離香港。

伯川表示，香港人都很喜歡香港，所以才要戰鬥，不想離開，但為了存活而逃命，希望全球的民主國家對他們伸出援手。小松也指出，香港的問題不只內政而是人權問題，在日本的人能夠認知這不單純只是香港的問題。

東大教授阿古智子也指出，港版國安法將外國人列入適用對象，聲援香港民主運動的外國人，未來可能在過境香港或中國就可能被抓。

論壇中小松也代表宣讀聲明文，並對日本提出5點請求，包括：對於包含香港市民在內的人權侵害進行調查、放寬就業簽證或渡假打工簽證的取得基準、延長對香港市民的簽證、對於人權受到嚴重侵害的香港市民發給特別居留許可、對於積極雇用香港市民的企業適用獎勵措施。

「香港、台灣、沖繩青年思考自由、自治和民主」線上論壇對日本政府提出5點請求。（翻攝自網路）

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