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    港泛民派初選近20萬人投票！各地投票所湧大量人潮

    香港泛民派初選登場，各地投票所都出現大量人潮，前立法會議員也透露，截至晚上8點左右，已經有超過19.3萬人投票。（歐新社）

    香港泛民派初選登場，各地投票所都出現大量人潮，前立法會議員也透露，截至晚上8點左右，已經有超過19.3萬人投票。（歐新社）

    2020-07-11 22:03:57

    〔即時新聞／綜合報導〕香港泛民派今明2日進行立法會選舉初選，力求爭取過半，雖然選前因相關人員電腦、文件遭警察扣查導致初選延後開始，但仍不影響香港人民出來投票的意願，各地投票所都出現大量人潮，前立法會議員也透露，截至晚上8點左右，已經有超過19.3萬人投票。

    根據《立場新聞》報導，香港大學副教授戴耀廷發起這次初選，並交由香港民意研究所「香港民意研究計畫」負責初選投票系統，但香港民意研究所位於港島南區黃竹坑辦公室在選前一日被多名便衣警察以「不誠實使用電腦」為由搜查並帶走部分電腦、文件，對隔日初選造成影響，延至中午12點才開始投票。

    香港民眾對於此次投票相當熱烈，各地出現大量人潮，元朗區天水圍天瑞的民眾指出，當地投票所要等待將近2小時才能投下神聖一票；大浦廣場的投票所還一度出現超過200位市民排隊等待投票，銅鑼灣一名80歲老婦人更是拄著拐杖也要走到投票所投票。

    負責協調初選事宜的前立法會議員區諾軒則透露，截至晚上8點左右，已有超過19.3萬人投票，雖然整體過程順利，但仍有出現暴力事件，公民黨譚文豪指出，有市民用雨傘追打義工，事後雖然報警，但卻被無視。

    寶琳慧安商場投票所外直到晚上都仍有超過百位市民排隊等待投票，由於投票機器故障，導致人流更加難以疏導，有數名警察在投票所外駐留，並拍下現場隊伍後離開。

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