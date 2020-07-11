英媒揭曾收華為捐款 劍橋大學學院遭疑幫「洗白」

英媒踢爆，劍橋大學旗下學院年初發表報告替華為公司洗白，但在那之前曾收取該公司大筆捐款。（法新社檔案照）

2020-07-11 16:16:38

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《泰晤士報》（The Times）10日披露，劍橋大學耶穌學院的「英中全球問題對話中心」（UK-China Global Issues Dialogue Centre），曾在2月發表有關全球電信改革的研究報告，對中國電信大廠華為語多稱讚，但該中心其實曾收取華為15.5萬英鎊（逾591萬新台幣）捐款，中立性引發質疑。

英國情報機構曾多次警告，華為的5G設備可能存有資安漏洞，恐被北京當局利用於監聽和竊取機密。對此，劍橋大學「英中全球問題對話中心」去年10月舉辦研討會，討論5G領域應考慮跨國管理需求，以及各國間的規範標準差異等，並在2月發表研究報告，但內容被質疑為華為「洗名聲」。

請繼續往下閱讀...

泰晤士報指出，該中心確實將華為列為贊助者之一，但一直到該報依據當地訊息自由相關法律提出查詢後，才公布詳細捐款資料。中心坦承去年9月接受華為15.5萬英鎊（逾591萬台幣）捐款，用於一項為期2年的研究與創新合作計畫；並且早在2018年9月成立時，就曾收受中國國務院旗下一個機構20萬英鎊（逾763萬新台幣）捐款。

此外，劍橋耶穌學院另一個中國研究單位「中國中心」（China Centre），每年均向中國國營企業管理層，提供為期2週的訓練課程，人選均由中國國務院國有資產監督管理委員會（SASAC）選擇和評估。運作中國中心的慈善信託基金，也曾在2018年11月獲中國國務院相關的諮詢機構捐贈5.5萬英鎊（約210萬新台幣）。

據報導，劍橋耶穌學院學生會（JCSU）數週來持續追蹤學院的財務紀錄，並致信院長阿萊（Sonita Alleyne），呼籲兩大中國研究中心應代表廣泛觀點，「包括對中共政府行徑提出批判的觀點」，也應對中心的過去到現在的捐贈來源全然透明。

該學院則強調，相關報告由華為贊助一事早已公開，且華為也無法影響或否決報告的研究成果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法