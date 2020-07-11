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    99歲韓戰英雄白善燁過世 曾攻入平壤插上南韓國旗

    南韓首位四星上將、韓戰英雄白善燁，10日以99歲的高齡去世。（歐新社）

    南韓首位四星上將、韓戰英雄白善燁，10日以99歲的高齡去世。（歐新社）

    2020-07-11 14:07:38

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓首位四星上將、韓戰英雄白善燁，曾親上前線鼓舞失去戰意的士兵，並在美軍與聯合國、韓國部隊投入反攻時，率先進入平壤插上國旗。白善燁10日以99歲的高齡去世，葬禮將於15日舉行，預計會下葬在大田國家公墓。

    《韓國時報》報導，白善燁1920年生於平安南道江西郡（平壤附近），1941年畢業於滿州國軍官學校並成為滿州國陸軍少尉。1950年韓戰爆發後，白善燁被指派率領南韓第1步兵師，在大邱北部塔布洞死守防線。

    當時，南韓軍隊士氣不穩，白善燁向逃散的士兵強調，他會在最前線的地方戰鬥，假如他自己逃了那麼任何人都可以射殺他。終於，白善燁粉碎北韓軍隊占領南方的野心，戰事之慘烈被稱為韓戰當中最激烈的戰役之一。

    南韓獲得聯合國和美軍援助展開反攻時，白善燁在平壤插上韓國國旗，他事後回憶那一天是他一生中最美好的一天，「我永遠都不會忘記這一天，我指揮了1.5萬名韓美軍人，並找到了我的家鄉。」

    1952年，白善燁升任為南韓陸軍參謀總長，隔年他以30來歲的年齡成為韓國史上首位四星上將。韓戰結束之後，白善燁於1960年退役並改任駐中國大使，1961年陸續駐法國、荷蘭和比利時，1965年駐加拿大。1969年至1971年期間，白善燁擔任交通部長。

    白善燁雖被尊為韓戰英雄，但他在2009年捲入親日爭議，質疑者認為他在滿州國擔任軍官的期間疑似有親日的行為。

    1953年的白善燁，以30來歲的年齡成為韓國史上首位四星上將。（美聯社）

    1953年的白善燁，以30來歲的年齡成為韓國史上首位四星上將。（美聯社）

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