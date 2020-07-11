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    首頁　>　國際

    星國人民行動黨蟬聯執政 工人黨政治版圖擴大

    2020-07-11 04:51:02

    〔中央社〕新加坡國會大選今天凌晨揭曉，執政黨人民行動黨勝選，蟬聯執政，但反對黨工人黨成功固守阿裕尼集選區與後港單選區，還拿下盛港集選區，共在93席國會中搶下10席。

    新加坡10日國會大選，人民行動黨在這屆大選得票率達61.24%，低於2015年大選的69.86%。

    新加坡大選共劃設14個單選區、6個4人集選區、11個5人集選區，朝野包括11個政黨在內共有192名候選人競逐93席。集選區是新加坡實行的一種選舉制度，確保國會有少數種族代表。

    人民行動黨選舉結果不如預期，挑戰阿裕尼集選區與後港單選區失利，更丟失盛港集選區。

    這屆大選工人黨在93席中拿下10席，人民行動黨仍擁有絕大多數席位的83席。

    工人黨勝選的國會議員為後港單選區的陳立峰。阿裕尼集選區的黨魁畢丹星、主席林瑞蓮、副主席莫哈默費沙（Muhamad Faisal bin Abdul Manap）、嚴燕松與貝里安。盛港集選區為何廷儒、蔡慶威、辣玉莎與林志蔚。

    人民行動黨在新加坡長期執政，2015年9月大選結果囊括逾69%選票支持，這屆大選雖勝選，但丟失3個選區。

    人民行動黨這屆大選遍地開花，參選93席。反對黨部分，新加坡前進黨參選24席，工人黨參選21席，新加坡民主黨參選11席。

    其他反對黨諸如人民之聲參選10席，國民團結黨參選10席，革新黨參選6席，新加坡人民黨參選5席，新加坡民主聯盟參選5席，紅點同心黨參選5席，人民力量黨參選1席，無黨籍1人參選。

    新加坡6月30日大選提名日後進入長達9天競選活動，7月9日是「冷靜日」，7月10日大選。這屆大選符合投票資格選民265萬3942人，包括近23萬名的年輕首投族群。（編輯：徐睿承）

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