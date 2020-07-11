星國大選抽樣計票 工人黨領先執政黨3選區

2020-07-11 01:59:02

〔中央社〕新加坡大選公布抽樣計票成績，工人黨在盛港集選區、後港單選區與阿裕尼集選區取得領先優勢，由副總理王瑞杰領軍的東海岸集選區，僅小幅領先對手工人黨競選團隊。

新加坡從昨天深夜到今天凌晨陸續公布17個集選區與14個單選區的抽樣計票結果。最終大選結果仍應正式公告為準。

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根據抽樣計票結果，工人黨候選人陳立峰在後港單選區以58%，領先對手人民行動黨候選人李宏壯的42%。

工人黨在阿裕尼集選區競選團隊以60%，大幅領先對手人民行動黨競選團隊的40%。工人黨在盛港集選區也以53%，領先由總理公署部長黃志明領軍人民行動黨競選團隊的47%。

在其他競爭激烈的選區部分，東海岸集選區由王瑞杰領軍的競選團隊，以54%領先工人黨競選團隊的46%。

人民行動黨武吉巴督單選區候選人穆仁理以57%，領先新加坡民主黨候選人徐順全的43%。人民行動黨在武吉班讓單選區候選人連榮華也以56%，領先新加坡民主黨候選人淡馬亞（Paul Tambyah）的44%。

由通訊及新聞部長易華仁、社會及家庭發展部長李智陞領軍的「雙部長」競選團隊，以52%得票率領先對手新加坡前進黨的48%。

這屆大選共有168個計票中心。公布抽樣計票結果，是讓選民了解初步開票情況，避免最終計票結果出爐前，出現不實傳言。

這是新加坡第二度針對全國大選採用抽樣計票，抽樣計票的信心水準高達95%，與最終票數的誤差幅度不超過4%。新加坡曾於2015年大選首度公開採用抽樣計票結果，總共29個選區的誤差都在4%之內，準確性相當高。

新加坡10日舉行國會大選，符合投票資格選民多達265萬3942人，從包括朝野11個政黨在內共192名候選人中選出93席國會議員。（編輯：徐睿承）

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