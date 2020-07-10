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    CNN：武肺致死病患 幾乎每個臟器都出現血栓

    美國病理學家研究武漢肺炎死者的遺體，最引人注意的發現之一就是出現血栓症狀。（法新社）

    美國病理學家研究武漢肺炎死者的遺體，最引人注意的發現之一就是出現血栓症狀。（法新社）

    2020-07-11 01:15:19

    〔中央社〕美國有線電視新聞網（CNN）報導，病理學家指出，解剖罹患武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）致死的病患遺體，最引人注意的發現之一就是出現血栓症狀。

    報導指出，病理學家說，解剖病患遺體有助於醫師了解武漢肺炎如何影響人體。

    紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Medical Center）病理學系主任拉普奇耶維茨（Amy Rapkiewicz）昨晚接受電視節目「柏奈特有話大聲說」（Erin Burnett OutFront）訪問表示，已知某些武漢肺炎患者會出現血栓問題，但實際的程度與範圍「相當誇張」。

    她說，爆發疫情的初期階段，臨床醫師除了注意到病患的「血管和各種大血管裡」有很多血栓，「解剖時我們還看到這種情況的擴散」，「血栓不僅在大血管，微血管裡也有」。

    拉普奇耶維茨表示：「這情況很誇張，因為儘管我們可能會料到肺部有血栓，結果在作解剖研究時發現，幾乎每個器官裡都有血栓。」她概述相關發現的研究報告刊登在6月底發行的國際醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）旗下子刊「電子臨床醫學」（EClinicalMedicine）上。

    她說，解剖也發現大核細胞（Megakaryocyte）或稱之為大骨髓細胞的異常狀況，這種細胞們通常不會出現在骨骼或肺臟之外。

    拉普奇耶維茨指出：「我們在心臟、腎臟和肝臟裡發現這種細胞，尤其是心臟。大核細胞會產生與血液凝固密切相關的東西，稱為血小板。」

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