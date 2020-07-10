小心別被騙！「中國出口」高度仿冒「歐洲合格認證」CE標誌
〔即時新聞／綜合報導〕舉世皆知的CE標誌（CE marking）為「歐洲合格認證」（Conformité Européenne）的縮寫。近來，有網友發現有些「CE標誌」疑似是哪裡怪怪的，不太對勁，才發現是中國商人自己創造出來的「CE標誌」，意為「中國出口」（China Export）。
許多消費者購物時都會察看產品安全品質標誌，例如「歐洲合格認證」的CE標誌等有公信力的認證標誌。然而，要小心中國商人為了打入國際市場，也高度仿冒「歐洲合格認證」CE標誌，並稱那是意為「中國出口」（China Export）的「CE標誌」。
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乍看之下，兩個「CE標誌」幾乎一模一樣，極度容易混淆。對此，網友製作比對圖分析，兩個「CE標誌」的差異，僅在間距長度的不同而已。
兩者相似程度廣泛也引起網友熱烈討論。大批網友直呼，「魚目混珠」、「以假亂真」、「這很中國」、「沒有創新，只能剽竊，竊取不到的就仿冒」。
甚至連「中國工程建設標準化協會」也在「中國工程建設標準化網」網站上撰文解釋兩個「CE標誌」的差異，更表示，「為了能夠進入歐洲市場，不少中國商品上也印著『CE』，但是這個『CE』代表的卻是『China Export（中國出口）』」。
中國故意設計一個跟— Li+Li （@Leetasizan） July 5, 2020
歐洲認證標誌極像的圖案 pic.twitter.com/y0J1mem0nP