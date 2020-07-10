中國暴雨災情擴及27省 逾3000萬人受災

中國官媒《人民日報》統計，截至7月9日下午2時，洪澇災害造成湖北等27省（區、市）3020萬人次受災，140人死亡或失蹤、直接經濟損失617.9億元人民幣（約新台幣2600億元）。（圖擷取自《人民日報》臉書）

2020-07-10 22:38:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國南方連日暴雨不斷，導致多個省份洪災嚴重，根據中國官媒《人民日報》統計，截至7月9日下午2時，洪澇災害造成湖北等27省（區、市）3020萬人次受災，140人死亡或失蹤、直接經濟損失617.9億元人民幣（約新台幣2600億元）。

《人民日報》今稍早在推特與臉書等社群媒體公布這次洪水災情統計，截至7月9日下午2時，中國今年以來洪澇災害造成安徽、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州等27省（區、市）3020萬人次受災，140人死亡失蹤，172.1萬人次緊急轉移安置，60.1萬人次需緊急生活救助；2.2萬間房屋倒塌，25.1萬間不同程度損壞；農作物受災面積2667千公頃，其中絕收297千公頃，「直接經濟損失617.9億元人民幣」。

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《人民日報》稱，與近5年同期均值相比，中國洪澇災害受災人次、因災死亡失蹤人數、倒塌房屋數量和直接經濟損失分別下降26%、50%、76%和32%。而截至7月9日（入汛以來），中國全國消防救援隊伍共參與各類抗洪搶險救援4333起，出動消防車6884輛次、指戰員4.3萬餘人次，營救遇險被困群眾12811人，疏散轉移被困群眾5.2萬餘人。

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