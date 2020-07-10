印尼Q3不樂觀 面臨亞洲金融風暴以來首次經濟衰退

印尼財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）預估該國第2季GDP將萎縮3.8％，第3季度可能再進一步萎縮1％或增長1.2％。（彭博）

2020-07-11 00:46:15

〔即時新聞／綜合報導〕受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，印尼財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）預估第2季GDP將萎縮3.8％，第3季度可能再進一步萎縮1％或增長1.2％。而若第3季度再度萎縮，印尼將面臨自1998年亞洲金融風暴以來首次的經濟衰退。

《雅加達郵報》報導，武肺疫情肆虐，導致印尼的家務支出及投資大幅下滑，印尼第1季GDP僅增長2.97％，成長幅度是19年來最低。穆里亞尼9日表示，印尼目前的經濟前景取決於惡化後的刺激復甦能力，預計第4季GDP將增長1.6％至3％。

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印尼政府預計，今年下半年的GDP增長預計會在0.3％至2.2％之間，2020年最壞的情況是將縮減0.4％或增長1％。

印尼經濟改革中心（CORE）主任阿卜杜拉（Piter Abdullah）認為，政府應迅速採取行動，透過兌現財政刺激措施來振興經濟，他補充說：「我們不能避免衰退，但我們可以避免一場經濟危機」。

總統佐科威（Joko Widodo）在受到商業和醫療衛生界人士批評「經濟刺激資金太過緩慢」後，正在加強相關資金的推動和反應速度，目前撥款695.2兆印尼盾（約新台幣1.42兆元）用於刺激計劃，以疏緩疫情對醫療、社會和經濟的影響。

央行行長瓦吉耶（Perry Warjiyo）則進一步承諾將提供貨幣刺激措施，並推行債券購買計畫。目前政府和央行已對1項400億美元（約新台幣1.18兆元）的債券計劃有共識，盼能在支持經濟發展的同時減輕政府的債務負擔。

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