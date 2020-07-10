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    參與聯合國安理會視訊會議 耿爽履新後首次公開亮相

    耿爽9日睽違1個多月公開亮相，引發台灣PTT鄉民熱議。（圖取自中國外交部）

    耿爽9日睽違1個多月公開亮相，引發台灣PTT鄉民熱議。（圖取自中國外交部）

    2020-07-10 21:47:05

    〔即時新聞／綜合報導〕中共官員耿爽6月5日宣布離開外交部發言人、新聞司副司長職務，本月7日轉任中國常駐聯合國副代表，耿爽9日睽違1個多月公開亮相，以大使職銜參加聯合國安理會視訊會議。

    現年46歲的耿爽，從2016年9月26日起擔任中國外交部第30任發言人，任期中主持近400場記者會，由於言論時常引發台灣網友爭議，成為外界關注焦點，耿爽6月5日曾預告：「由於工作安排的原因，我即將奔赴新的崗位」；中方本月7日宣布，中國常駐聯合國副代表耿爽已遞交全權證書，正式開始履職。

    據了解，耿爽現為中國駐聯合國副代表、特命全權大使，耿爽本月9日睽違1個多月對外亮相，他當天上午參加安理會的「聯合國駐西非和薩赫勒地區辦事處工作視訊公開會」，呼籲國際社會應對西非提供援助，解決紛爭，同時照顧當地民眾生命安全與健康問題。

    耿爽公開亮相的消息再度引發台灣批踢踢實業坊（PTT）鄉民熱議，眾人留言指出「爽哥果然爽」、「什麼時候要出道進演藝圈，我等很久了」、「唯一支持爽哥，什麼趙立堅下去吧」、「全中國最爽的人」，但也有網友認為，「怎麼比記者會上看起來老這麼多」、「爽哥這張照片感覺累累的」。

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