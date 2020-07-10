逃生大作戰！日本老人院淹水 5名介護士輪流揹90名老人成功逃生

九州熊本縣蘆北町的特別老人安養中心「五松園」4日凌晨淹大水，5名介護士發揮驚人的勇氣和力氣，讓90名不良於行的入住老人倖免於難。（取自五松園官網）

2020-07-10 16:07:12

〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕位於九州熊本縣蘆北町的一間特別老人安養中心「五松園」，4日清晨因為附近兩條河川暴漲，室內淹水達80公分情況十分危急，在千鈞一髮之際，安養中心裡5名值班的介護士發揮驚人的勇氣和力氣，將90名不良於行的老人全數揹上2樓避難，讓所有人逃過一劫。

熊本日日新聞報導，4日清晨4點多五松園附近的佐敷川和湯浦川因為大雨暴漲，混濁的河水一下子就湧入了房子裡，當時安養中心裡有5名值班的介護士，正準備以輪椅將老人們送到安全的地方逃生，但河水湧入的速度太快，水深一下子就到了腰部的高度。

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五松園入住的老人幾乎都必須靠輪椅代步，為方便進出老人的房間均設在1樓，2樓則是會議室與和室，由於大水來襲又快又急，5名介護士當下決定將老人們移到2樓逃生，他們先用輪椅將老人推到樓梯旁，再以接力的方式將90名老人一一揹上樓。

23歲的介護士坂口晴香表示，當時設施內停電，靠著緊急照明微弱的燈光摸索，湧入的泥水不但讓人寸步難行，而且很容易打滑，他們在泥水裡不曉得滑倒了幾次，全身烏青，但他們還是拚命地將老人用揹的或用抱的移到2樓，幸好在搬移過程中並沒有老人因此滑倒或受傷。

由於不知水將會淹到多高，何時退去，介護士們也十分恐懼，52歲的介護士松永明美說，在搬送過程中，反而是來自老人們感謝和鼓勵的聲音，讓她回復鎮定。5人將所有老人搬移到2樓後，馬上幫老人們裹上毛巾被或用乾毛巾幫他們擦乾身體，以防止他們失溫，早上9點多水勢才慢慢消退。

五松園的副設施長岩間睦生表示，該設施定期進行日間和夜間的逃生訓練，但從未進行過將老人搬運上2樓的訓練，這次能全員獲救，除了歸功於介護士的機警之外，當天值班的介護士中剛好有3名壯漢，而且水剛好淹到床鋪高度但沒有淹上床，讓大家還有時間逃生，運氣很好。

位於熊本縣球磨村的老人安養中心「千壽園」也是在4日遭到大水，但「千壽園」沒有這麼幸運共有14人罹難，松永明美哽咽地表示，她相信千壽園的員工一定也是拚命想救人，但大水真的來得太急了。

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