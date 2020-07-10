武漢肺炎》南非2歲女童送醫隔離 換尿布驚見「白色液體」疑被性侵

南非傳有一名2歲女童在隔離期間疑被性侵。（示意圖）

2020-07-10 13:39:27

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全球爆發，南非普勒托利亞市（Pretoria）驚傳一名2歲女童因出現武漢肺炎相關症狀，被送至醫院隔離，返家後媽媽發現女童走路姿勢困難，幫她換尿布時意外發現有不明的「白色液體」，懷疑自己的孩子被性侵。此事引發眾怒，當局目前已針對此事件進行調查。

綜合媒體報導，這名2歲女童在6月15日因出現呼吸困難症狀，被懷疑可能感染武漢肺炎而被送到普勒托利亞市的的喬治·穆哈里醫院（Dr George Mukhari Academic Hospital）隔離觀察。

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女童的姑姑表示，女童被送到醫院的當晚，院方曾打給女童媽媽表示，女童一直哭鬧，看起來十分痛苦，後來又打來說孩子已經順利睡著。隔天早上醫院通知家屬，女童的病毒檢測結果為陰性，可以結束隔離回家。但回到家後，女童的媽媽發現，孩子的走路姿勢怪異，看起來很痛苦，當她幫女童換尿布時發現，女童的私處有「不明白色液體」，媽媽表示「原本以為那是藥物，然而隔天發現白色液體仍持續流出」，驚覺自己的女兒可能被性侵，立即報警。

家屬控訴，院方第一時間否認院內有發生此事，隨後一直避而不見，不願認真調查此事，且有護士向他們透露，確實有跡象可證實女童在隔離病房內被性侵，此事引發眾怒，引起輿論壓力。而衛生部發言人凱卡娜（Kwara Kekana）表示，當局與警方已著手進行調查，稱醫院也持續與受害人保持聯繫並且進行內部調查中。警方則表示，由於受害者為未成年，為保護隱私將不會對外公開任何案情細節，只有家長能得知最新調查進度。

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